"Everton is smerigste team ooit in Premier League, Chelsea tweede" PL

09u50

Bron: insideworldfootball 2 Photo News

Neem het met een korrel zout: Everton is het smerigste team ooit sinds het ontstaan van de Premier League in 1992, Chelsea een goede tweede. Tot die conclusie kwam de website dirtyteams.co.uk. De rangschikking werd becijferd op basis van een puntensysteem voor elke wedstrijd die een club speelde in de Premier League. Een rode kaart was 25 punten waard, een gele vijf punten en een overtreding één punt.



Na optelling van alle punten scoorde Everton het hoogst. De club van Kevin Mirallas verzamelde in het klassement met 21211 het hoogste aantal 'smerige' punten, 639 meer dan Chelsea. Ook Arsenal, Tottenham en Manchester United staan in de top tien. Kijken we naar het gemiddelde per wedstrijd, dan komt Derby County uit de hoek als smerigste club. Blackburn Rovers tenslotte mag zich op de borst kloppen als laureaat van het smerigste seizoen ooit. In het seizoen 1998-1999 verzamelde de club acht rode en 80 gele kaarten, en beging ze ook 725 overtredingen.

dirtyteams.co.uk