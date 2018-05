"Engelse profvoetballer betaalde bijna half miljoen euro aan afpersers nadat die hem op heterdaad betrapten met escorte op hotel" Redactie

10 mei 2018

11u37

Bron: The Sun 0 Premier League Straf verhaal in The Sun: twee mannen zouden een Britse voetballer hebben afgeperst nadat ze hem op heterdaad betrapt hadden in een hotel met een escorte. Het zou de man volgens de tabloid zowat een half miljoen euro hebben gekost om het potje bedekt te houden.

Het duo zou de niet bij naam genoemde profvoetballer gevolgd hebben toen die een hotel binnenstapte en zelfs in zijn kamer zijn binnengedrongen van zodra ze zeker wisten wat er aan de hand was. Ze eisten een half miljoen pond en als hij die som niet zou hebben overgemaakt, zouden ze zijn vrouw inlichten van al het fraais wat manlief aan het verrichten was. "Hij liet de sleutelkaart aan de receptie liggen, zodat de dame zichzelf kon binnenlaten in de hotelkamer", zegt een bron aan 'The Sun'. "Maar in plaats daarvan klopte ze gewoon op de deur, waarna de twee seks hadden. Niet veel later haalde het duo de kaart af bij de receptie, om het stel op heterdaad te betrappen en de voetballer af te dreigen."

"De speler nam nadien de benen, maar liet zijn smartphone, autosleutels en andere persoonlijke bezittingen achter", klinkt het nog bij de bron. De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen hij met zijn team een uitwedstrijd speelde. Hij zou het bedrog intussen wel al aan zijn partner hebben opgebiecht. "De zaak heeft hem veel problemen opgeleverd, maar hij is vastberaden om klacht in te dienen tegen de afpersers." Er zouden al een man en een vrouw zijn aangehouden, al weigert de politie voorlopig commentaar te geven.