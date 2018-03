"Een misdaad tegen het voetbal": Chelsea-Belgen en (vooral) hun ploegmaats deden Engelse media steigeren na dit hallucinant vertoon Mike De Beck & Thomas Lissens

05 maart 2018

19u17

Bron: Daily Mail, The Sun, The Mirror 21 Premier League Met 1-0 verliezen tegen de autoritaire leider Manchester City is nu niet meteen een schande. Wat Chelsea in een bepaalde fase liet zien, was dat wel volgens de Engelse media. De Citizens hadden een voorsprong te pakken met nog een kwartier te gaan, maar de spelers van Chelsea maakten absoluut geen aanstalten om de bal te veroveren. Geen pressing, geen druk. Werkelijk niets.

Het moment dat @ChelseaFC nog meer uitgeput is dan jij op een maandagochtend... 😴 pic.twitter.com/9C0uKrexwm Play Sports(@ playsports) link

"Was dit het meest schandelijke vertoon in het voetbal?" en "een misdaad tegen het voetbal". De titels van de Engelse kranten waren er niet naast. Ook over het Kanaal vonden ze de fase van hierboven behoorlijk hallucinant. Hoe Manchester City het leer rustig rond tikte (City zou 902 passes versturen in de hele wedstrijd, een record in de Premier League) kon er bij velen niet in. Omdat de spelers van Chelsea absoluut geen actie ondernamen om het leer te heroveren. Wandelvoetbal, zonder enige druk naar voren. David Silva gaf de tegenstander zelfs nog even de tijd om wat op te schuiven, maar bijvoorbeeld Fabregas was zich nu niet meteen aan het haasten. Wilden de spelers zich nog wel volledig smijten voor hun coach Antonio Conte?

"Dat was antivoetbal", vertelde analist Jamie Redknapp op Sky Sports. "Het was een misdaad tegen het voetbal wat ze vandaag deden. Het leek wel of ze totaal niet naar voren wilden. Chelsea gaf hen drie punten vooraleer ze begonnen." Ook analist Gary Neville trad hem bij. "Dit is jammerlijk van Chelsea. In de termen van een Premier Leaguewedstrijd is het echt onacceptabel. Dat heeft niets te maken met de degelijkheid of de vorm van het team waar ze tegen spelen. Het gaat om de intentie."