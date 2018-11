“Dit wordt het mooiste stadion van Europa” - maar zal het begin januari eindelijk afgewerkt zijn? Hans Op de Beeck

12 november 2018

19u08 0 Premier League Het is nog steeds niet volledig afgewerkt, maar het wachten lijkt straks beloond te worden. Het nieuwe stadion van Tottenham belooft het “beste van Europa” te worden, aldus coach Mauricio Pochettino na een bezoek aan wat voorlopig nog simpelweg het Tottenham Hotspur Stadium heet.

Spurs new stadium looks... 😍🏟 pic.twitter.com/J5bO2NB8iE Betsid(@ BetSidshops) link

Eerst was het september, dan oktober en onlangs werd de deadline opnieuw verschoven: 13 januari moet nu een nieuwe hoogdag in de geschiedenis van Tottenham worden, wanneer Manchester United op bezoek komt. Maar even goed wordt er pas vanaf volgend seizoen in gespeeld. Dat weegt op de club en vooral de fans, die de verplaatsingen naar Wembley stilaan kotsbeu zijn. Ondanks de iconische locatie, is het vooral na de wedstrijd een kluwen om uit de mensenmassa richting openbaar vervoer te geraken. Opvallend is dat de resultaten van de Spurs daar (nog) niet onder lijden. De ‘thuisloze’ Lillywhites draaien net als vorig seizoen vrolijk mee in de top van de Premier League. Niet evident, zeker omdat voorzitter Levy niet één transfer deed de voorbije zomermercato en Tottenham maar liefst 9 spelers had die de halve finale op het Wk in Rusland haaldne. Alleen in de Champions League lijkt dit seizoen een moeilijk verhaal te worden. In een groep met Barcelona, Inter en PSV is de match op Wembley tegen Inter een must-win en moet er vervolgens ook meer dan waarschijnlijk iets geraapt worden in Camp Nou.

De club maakte gisteren ook bekend dat het een optie op Wembley heeft genomen om er tot het einde van het seizoen te spelen, maar zover hopen ze natuurlijk dat het niet komt. Want het nieuwe ‘state of the art’-stadion, waarin ook NFL zal gespeeld worden, oogt hoogst veelbelovend. 62.062 zitjes en dat is geen toeval. Want net een duizendtal meer dan het Emirates Stadium van aartsvijand Arsenal. Vooral de South Stand moet het kloppende hart van het complex worden. Goed voor 17.500 zitjes pal achter een van de goals. Geen grotere zittribune in Europa waar je zó dicht tegen het veld zit, pocht de club. Die South Stand, met veel voorzieningen voor de fans, moet ook uitgroeien tot ‘The Wall of Sound’ - naar het voorbeeld van ‘Die Gelbe Wand’ in Dortmund.

Still can’t get over how close the goals are to the stand in new spurs stadium 🏟 atmosphere will be electric 🤭😀✡️⚽️ pic.twitter.com/XctbJPmdgz TAS🔵⚪️(@ coys100) link

Tijdens een avond waarin dansers op een medley van Michael Jackson het beste van zichzelf gaven, raakte coach Mauricio Pochettino diep onder de indruk. “Iedereen stond perplex”, aldus de 46-jarige Argentijn. “Je verwacht wel dat het een goed en knap stadion wordt, maar toen ik het zag: wow. Het overtreft alle verwachtingen. Het wordt geweldig voor de fans en de spelers. Op die laatste ben ik best jaloers. Het wordt groots voor hen om hier te mogen spelen. Weet je, ik ben eigenlijk een beetje jaloers dat ik geen speler van twintig ben die een contract van Tottenham krijgt voorgeschoteld. Tegen onze fans zou ik willen zeggen: heb nog wat geduld, want dit wordt het mooiste stadion van Europa.”

Spurs new stadium being unwrapped. pic.twitter.com/qEJV57D9GK Sportsignings(@ Sportsignings) link