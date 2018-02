"De verrijzenis van Vincent Kompany", ook na mooie woorden van Jan Mulder houdt 'Vince the Prince' voeten op de grond Mike De Beck

27 februari 2018

10u50

Bron: The Sun, Extra Time 47 Premier League Vincent Kompany is back. Zoveel is zeker. De centrale verdediger van Manchester City schitterde in de gewonnen finale van de League Cup tegen Arsenal. Toch zal 'Vince the Prince' niet zomaar op zijn lauweren rusten. "We moeten zo blijven doorgaan."

Het was een opmerkelijk moment in de 36ste minuut afgelopen zondag. Pierre Emerick-Aubamayeng - toch niet van de traagste - werd diep gestuurd en leek zomaar op Claudio Bravo af te stormen. Daar stak Kompany echter een stokje voor. Met een fenomenale spurt beende onze landgenoot de spits van Arsenal bij om hem met een schouderduw het nakijken te geven. Verdedigen voor gevorderden. "Het was een soort verrijzenis op zondag", vertelde onze columnist Jan Mulder in Extra Time. "Het afgelopen jaar heb ik hem totaal afgeschreven. Dit is een regelrecht wonder."

Kompany chasing down Aubameyang from behind for a crucial tackle. pic.twitter.com/zFWaSPm7mM Rob(@ Razza_7) link

"Ik wil de honger in de ploeg houden"

Kompany zelf is echter de eerste om de voeten weer op de grond te zetten. Dat deed hij ook nadat City de eerste prijs van het seizoen pakte. "Ik wil mensen niet op een voetstuk plaatsen als we nog niet al onze doelen hebben bereikt", vertelde onze landgenoot aan The Sun. "We hebben de titel gewonnen met Mancini en Pellegrini, het scoren van honderden doelpunten is al jaren een kenmerk van deze club. Dus we kunnen enkel zeggen dat dit team beter is dan de vorige ploegen als we de Premier League opnieuw en opnieuw kunnen winnen. Ik wil die honger in de ploeg houden. Dus al wat ik kan zeggen is dat het goed is wat we al gepresteerd hebben, maar dat we moeten blijven doorgaan."

"Voorzichtig zijn"

Ook Europees wil de kapitein hoge ogen gooien. City staat alvast met anderhalf been in de volgende ronde van de Champions League na de overtuigende 4-0-zege tegen Basel. "Het geloof is er dat we het goed kunnen doen in de Champions League, maar we zijn geen grotere favorieten dan de grote clubs zoals Real Madrid en Barcelona. PSG is een goed team, maar ze zijn naar Madrid gegaan en daar hebben we gezien wat er toen gebeurd is. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we zeggen. We proberen ons gewoon in het toernooi te vechten met de kanshebbers en de boel misschien een beetje op te schudden."

Prins van Manchester, Koning van Wembley: @VincentKompany! 🏆🇧🇪 pic.twitter.com/YsFPOeTYMU Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link