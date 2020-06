“De Bruyne moet applaudisseren voor spelers die zijn veters nog niet mogen strikken”: stevige kritiek op erehaag City-spelers voor Liverpool NVE

30 juni 2020

14u30 4 Premier League Het leek een nobel gebaar, toen Pep Guardiola aankondigde dat zijn spelers komende donderdag een erehaag zouden vormen voor kersvers kampioen Liverpool. Niet iedereen is echter zo opgezet met dat idee. Nota bene ex-Liverpoolspeler Danny Murphy is één van de sceptici.

Het is traditie in de Premier League om de nieuwe kampioen een erehaag te geven bij intrede van het veld voor de resterende matchen. Geen verplichting, wel een teken van respect. In Spanje was er twee jaar geleden discussie over: Zidane weigerde een erehaag te vormen voor de concurrent uit Barcelona, omdat zij dat eerder ook niet voor hen hadden gedaan bij het winnen van het WK voor clubs.

Pep Guardiola heeft veel respect voor Jürgen Klopp en Liverpool. De coach heeft dan ook bevestigd dat zijn mannen de kampioenen uit Liverpool zullen ontvangen met een erehaag in het Etihad Stadium. ‘t Is de eerste match van Liverpool na het titelfeest, nog zeven te gaan.

“Een hoop onzin”

Niet iedereen is zo opgezet met die traditie. Danny Murphy, ex-voetballer bij onder meer Liverpool, Tottenham en Fulham, is één van hen. “Het feit dat City donderdag een erehaag wilt geven toont nederigheid en appreciatie voor hun kwaliteit, het is ‘goed gedaan’ zeggen tegen Liverpool. Ik denk dat het een hoop onzin is. Ik zou het niet willen doen, want het is niet oprecht. De fans willen niet dat je het doet, de spelers zelf willen het niet echt, het is allemaal voor het effect en het betekent niets.”

“Als ik bij Liverpool speelde, en United werd kampioen, dan wist je dat ze beter waren. Je respecteert dat en doet je best om zoals hen te zijn. Zo weten ze dat je ze respecteert.”

Murphy, die geregeld analist is in het Engelse Match of the Day, besluit zijn kritiek met mooie woorden voor Kevin De Bruyne. “De Bruyne is, waarschijnlijk, de beste middenvelder ter wereld, en hij moet applaudisseren en een erehaag geven voor spelers die zijn veters nog niet mogen strikken.”