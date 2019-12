“De beste middenvelder ter wereld”: Kevin De Bruyne krijgt staande ovatie na glansprestatie tegen Leicester Kristof Terreur in Engeland/XC

21 december 2019

23u45 6 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Van tien naar negen en terug naar tien. Die tiende assist neemt het doelpuntenpanel van de Premier League hem dit keer niet meer af. Kevin De Bruyne zorgde met een beslissende pass voor zekerheid tegen Leicester. Bij zijn vervanging, na krampen, ging het publiek op de banken staan. Het was niet eens zijn strafste match van het seizoen, maar BBC-gezicht en ex-international Gary Lineker noemde hem vlakaf ‘de beste middenvelder ter wereld’. Gaat u akkoord?

Assist nodig? Eén adres: @DeBruyneKev ! ✌ 🎯 pic.twitter.com/ZkCcXIaE4d Play Sports(@ playsports) link

Het is zijn beste seizoen tot nu toe. Hij kan zijn strafste cijfers ooit voorleggen in de Premier League. Zelfs met een week vertraging. Het doelpuntenpanel van de Premier League had na grondige analyse van de beelden in alle stilte de assist van Kevin De Bruyne vorige zondag tegen Arsenal immers geschrapt.

De Rode Duivel (28) gaf toen de beslissende pass voor de tweede treffer van Sterling, maar omdat zijn voorzet onderweg even afweek op het been van Chambers besloten de statistici geen assist toe te kennen.

OPTA, de officiële cijferleverancier van de Premier League, heeft volgende definitie voor een assist: ‘laatste baltoets (pass, schot, elk ander balcontact) die naar de doelpuntenmaker gaat. Als die laatste baltoets afwijkt op een tegenstander, zal de assist enkel toegekend worden als de bal sowieso bij de ontvanger was beland zonder de lichte afwijking.’ In het geval van De Bruyne oordeelden ze dat het niet het geval zou zijn.

Over die tegen Leicester bestond geen discussie. Jesus gleed zijn harde voorzet / schot netjes in doel. De bevrijdende treffer voor Man City, dat na een achterstand snel recht krabbelde. Jamie Vardy - wie anders? - bracht de seizoensrevelatie met een pijlsnelle counter op voorsprong. Tegen de gang van het spel in. Een goed City had immers altijd controle. Mahrez met een afgeweken schot en Gündogan vanop de stip stelden snel orde op zaken.

Daarna nam De Bruyne zijn elftal op sleeptouw. Hij haalde een aantal keer uit. Hij vond paal en Schmeichel op zijn weg. En had begin tweede helft egoïstischer moeten zijn. Hij liep zich te pletter, nam zijn ploeg op sleeptouw en kreeg uiteindelijk toch die tiende achter zijn naam. Zeven kansen gecreëerd. Hij houdt zijn gemiddelde hoog.

Op het eind ging De Bruyne, na een zoveelste ren, op de poep zitten. Krampen. Zich helemaal te pletter gelopen in wat niet eens zijn strafste match van het seizoen was - vorige week op Arsenal deed hij het op zijn eentje, nu speelde de hele ploeg goed. De beste creatieve middenvelder in de Premier League is hij zonder meer. “De beste in de wereld” ging ‘Match of The Day’-gezicht Gary Lineker nog een stapje verder.

Bestaat er discussie?

Zo'n afwerking, daar word je stil van!👌🤫 pic.twitter.com/3rDwK5QjDt Play Sports(@ playsports) link