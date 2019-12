“Cute alert”: De Bruyne verschijnt met zoontje van drie op trainingsveld City KTH/GVS

30 december 2019

17u28 2

Na de inspanning, de ontspanning. Kevin De Bruyne verscheen daags na zijn goal en assist tegen Sheffield United samen met oudste zoontje Mason Milian (3) op het trainingsveld. “Cute alert”, schreef Manchester City op Twitter. KDB blijft tijdens de feestdagen in Engeland, waar ze geen nood hebben aan een winterstop. Meer zelfs: op nieuwsjaarsdag moeten The Citizens aan de bak, thuis tegen Everton.

Guardiola 3.0

City zal tot het einde van dit seizoen moeten leven met een rol als tweede beste, ver achter zijn grootste concurrent Liverpool. In juli hoopt coach Pep Guardiola op vier tot vijf nieuwe namen. Een serieuze opfrissing van zijn kern. David Silva (bijna 34) zwaait Manchester straks na tien jaar uit. Fernandinho (straks 35) heeft nog geen overeenkomst voor volgend jaar. Een nieuwe centrale verdediger, de vervanger van Kompany die er nooit gekomen is, is een prioriteit. Pep wil bouwen rond het geraamte van zijn elftal, met De Bruyne als spil. Jesus en Sergio Agüero krijgen er voorin mogelijk concurrentie bij. Op de linksachter beoogt de coach een wereldtopper. Vast staat dat Man City een forse make-over ondergaat. Man City onder Guardiola 3.0, nadat hij na zijn eerste seizoen ook meedogenloos enkele oudgedienden had afgeserveerd. Tot het zover is, blijft het behelpen. Met De Bruyne als de noodtape om de lekken te dichten. Zijn shortterm fix.

CUTE ALERT! 🚨@DeBruyneKev and son Mason at training today 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/D7z2g5b2ve Manchester City(@ ManCity) link