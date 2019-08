‘Cross it like Kevin’: twee assists De Bruyne volstaan niet voor zege tegen Tottenham, VAR keurt late 3-2 af Kristof Terreur in Engeland

17 augustus 2019

19u48

Bron: @HLNinEngeland 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Man United had ooit ‘Bend it like Beckham’, Man City heeft al vijf seizoenen ‘Cross it like Kevin’. Aangever van drie goals tegen Tottenham exact vier maanden geleden in de Champions League, deze middag goed voor twee beslissend passes. Alleen: net zoals in april kocht City er weinig mee. Toen de uitschakeling, nu puntenverlies in eigen huis en de VAR die een winner in het slot afkeurde. Flashbacks.

De assistteller in de Premier League staat op drie. Eentje meer al dan vorig seizoen, toen de knie (tweemaal) en de hamstring (tweemaal) hem afremden. De honger is groot. Terugkijken doet De Bruyne nooit. Vizier op nieuwe doelen. Zoals op het veld. Weer prijzen winnen met Man City in de eerste plaats - de derde titel op rij en de Champions League zijn de doelen. Met twee beslissende passes, telkens vanop rechts, wees aanvoerder De Bruyne zijn elftal de goeie weg. Knappe verre cross na een slimme ren van Sterling (1-1). Vervolgens een gemeten pass voor Agüero (2-1).

Alleen: aan de afwerking bij City schortte er iets. Of die van Tottenham verdedigen redelijk strak. ‘t Is maar door welke bril je de match bekijkt. De Bruyne drukte drie keer af, drie miste hij doel. Gündogan vergat een precieze pass van KDB, opnieuw vanop rechts, voorbij Lloris te schuiven. Aan de overkant bewezen Erik Lamela en invaller Lucas Moura (met zijn eerste baltoets) wel hoe het moest. Drie doelpogingen twee goals versus 29 doelpogingen, slechts 10 tussen de palen en 11 afgeblokt. Een kwestie van organisatie. En efficiëntie.

Na de 2-2 voor het uur ging City op zoek naar de winner maar zijn beste speler voor rust ging mee forceren. Don’t cross it like De Bruyne. Voorzetten waaiden ver weg. Bernardo trof de lat. De vervangen Agüero ging bekvechten met Pep. Alderweireld gooide zich voor elke poging - block it like Toby. Vertonghen bleef netjes op de bank bjj Spurs. Kleine vooruitgang tegenover vorig weekend toen hij naast de selectie viel. Toen hij op ging warmen, kreeg hij een open doekje van de Spursfans. Super Jan, populaire Jan. Uit appreciatie wuifde hij eens terug.

Jesus leek Man City in blessuretijd te zullen redden, maar de VAR keurde de late winner af. Een flashback van april.