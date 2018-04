'Contentvoetballer' Pogba gaat eindelijk viraal Kristof Terreur in Manchester

09 april 2018

11u55 0 Premier League Alles wat hij doet, lijkt bestemd voor YouTube of Instagram. Zijn eigen hashtag is ondertussen het hoofd kwijt, de speler ook, maar eindelijk creëerde Paul Pogba (25) ook virale content op een veld. Het PP-concept op zijn sterkst: 'party pooper' op het titelfeest van de rivaal. Likes en interactie verzekerd.

'Alles is gezegd.' Een foto met het handje achter de oren, een vuistje achter de eerste zin. Een uur na zijn exploten in de Manchester Derby liet Paul Pogba van zich horen op zijn favoriete uitlaatklep, Instagram. Virtuele liefde en appreciatie vloeiden. Het is van dat soort 'buzz' dat de Fransman leeft. Van de likes als de koning van de 'dab' een geschift dansje online zwiert. Van de reacties als hij samen met de speelse Jesse Lingard een nieuwe begroeting introduceert. Van de aandacht voor het maatwerk van zijn barbier, de zoveelste nieuwe haarstijl. Van de agitatie die zijn eigen emoji achter de hashtag Pogba vorig seizoen op het internet veroorzaakte. Een cartoon van het hoofd, met zijn initialen 'PP' in een gouden tintje in de haren geschoren, verscheen telkens als je zijn naam intikte.

Zijn werkgever blies de 'Pogballon' mee op. Eindelijk had Man United weer een voetballer, die in het verlengde van David Beckham en Cristiano Ronaldo, ook commercieel kon scoren. De wetten van de sportmarketing werden herschreven. Met een doordacht concept gericht op likes, interacties, paginaweergaven en viraal gaan: het gespreksonderwerp worden in de virtuele wereld. Manchester United reduceerde zijn duurste aanwinst tot een moderne sandwichman: een reclamebord op noppen, de eerste 'contentvoetballer'.

