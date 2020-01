“Chelsea informeert naar Dries Mertens” Kristof Terreur in Engeland

29 januari 2020

14u11 0 Premier League Bij Chelsea bijten ze voorlopig niet. In de zoektocht naar een nieuwe spits is de Engelse topclub volgens Sky Sports Italia, doorgaans goed ingelicht over Italiaanse transfers, bij Dries Mertens (32) uitgekomen. Chelsea zou hem met onmiddellijke ingang willen aantrekken. Napoli ziet hem liever niet gaan.

De naam van de Rode Duivel is niet nieuw op Stamford Bridge. Twee jaar geleden probeerde Antonio Conte hem al naar Stamford Bridge te halen. Mertens paste toen, maar zijn naam werd in december wel degelijk een eerste keer intern besproken bij Chelsea. Eerder als een optie komende zomer, wanneer hij einde contract was, dan nu.

Nood breekt mogelijk wet. Frank Lampard wil er absoluut een spits bij. Edinson Cavani (PSG) wordt het niet. Piatek (AC Milan) ligt nog in de weegschaal. Luka Jovic (Real) mag niet beschikken. Tammy Abraham ziet op zijn tandvlees, Michy Batshuayi voldoet niet en Olivier Giroud wil weg. Dan nu maar bij Napoli informeren naar Mertens, schrijft Sky Italia. Chelsea wil nog voor vrijdag zijn slag slaan volgens de Italianen?

Of dat lukt, wordt de komende uren duidelijk. Bij Chelsea willen ze de interesse niet bevestigen. Napoli ziet Mertens liever niet vertrekken. En een wintertransfer was tot voor een tijdje geen prioriteit voor Mertens. Hij wilde eerst topschutter aller tijden worden bij Napoli. Kan Chelsea hem en zijn club toch op andere gedachten brengen?

Ook Inter houdt de situatie in het oog. Zij willen hem aan het eind van seizoen gratis binnenhalen.