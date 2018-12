‘Big Rom’ was too big, dus zette Man United Romelu Lukaku op dieet: “Ik moest spiermassa verliezen.” Kristof Terreur in Engeland

10 december 2018

07u00

Bron: Het Laatste Nieuws 1 Premier League Het klonk bijna als een mea culpa. Romelu Lukaku (25) staat bij Man United op een strikt regime. Te veel spieren dan goed voor hem is. Het bodybuilderslijf van ‘Big Rom’ wordt bijgespijkerd, zo geeft hij eerlijk toe: “Ja, ik moest spiermassa verliezen.”

Zijn bredere schouders, zijn stevigere nek, zijn grotere borstkas. In de periode dat hij amper raak trof, is het opgepompte XXL lichaam van Romelu Lukaku wel eens aangehaald als een van de redenen achter zijn mindere start bij United. Meer kilo’s dus minder fluks, scherp en snel. “Er hingen inderdaad een beetje te veel spieren aan”, lachte Lukaku zaterdag. “Het was op het WK. Ik voelde me gewoon geweldig en ik denk ook dat ik daar goed heb gespeeld. Maar toen ik hier terugkwam, besefte ik meteen: nah, nah, ik kan in de Premier League niet met dezelfde spiermassa spelen als tegen internationale tegenstanders.”

Over zijn gewicht deden in Manchester de gekste geruchten de ronde. Plus 100 kilogram. Aan spieren vooral, niet aan vetmassa. Big Rom was too big. Lukaku: “Ik moest spiermassa verliezen. Uit de gymzaal blijven, veel water drinken, veel groenten en vis. Dat helpt. De medische staf heeft veel testen gedaan om te zien wat er scheelde. En uiteindelijk hebben ze me op een apart schema gezet. Meer preventiewerk, meer spurtjes. Da’s beter voor mij. Na het WK was ik echt moe. Maar zoals jullie weten, dit is me al eens overkomen. Bij Everton, na het WK in 2014, ben ik ook in een mindere periode gesukkeld. Het WK was intens. Omdat we zo dicht bij glorie waren.”

Lukaku scoorde zaterdag tegen Fulham (4-1) voor het eerst in 252 dagen op Old Trafford. Gedaan met het gespot. Voortaan ziet hij op sociale media geen berichten meer passeren dat Man City 85 keer heeft gescoord sinds hij een laatste keer doeltreffend was in eigen huis, dat Kylian Mbappe drie grote prijzen heeft gewonnen en dat er wereldwijd meer dan 90 miljoen baby’s zijn geboren. “Ik heb de laatste dagen goeie gesprekken gehad met de trainer”, zei Lukaku. “Hij heeft me duidelijk gezegd wat hij van me verwachtte. Ik wist ook dat ik beter moest doen. Ik speelde niet met genoeg intensiteit, niet met genoeg agressie.” Dat zette hij zaterdag recht.

De Rode Duivel kwam ook nog even terug op de gemiste kans in de Nations League - hij ontbrak in de twee beslissende wedstrijden door een blessure. “Iedereen weet sinds het WK dat wij een stevige ploeg zijn. Het is nu aan ons om nog beter te worden. We misten net de halve finales in de Nations League. Da’s spijtig. De kwalificaties voor het EK komen er nu aan. Ik denk dat iedereen er klaar voor is.”