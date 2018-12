‘Big Rom’ versus de perceptie: Lukaku maakt einde aan langste reeks zonder doelpunt, maar vooral zijn controle gaat viraal Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Zelf kon ‘Big Rom’ nog lachen om de bewuste fase. Zelfspot. Over het einde van de doelpuntendroogte ging het zaterdag op de online praatbarakken niet meer.

De meeste clipjes zijn ondertussen gewist, op instructie van de rechtenhouders. Wie een beetje handig is op het internet vindt ze toch terug. Eén waar ze bij Man United ook nog wel eens mee zullen lachen. Banter. We schrijven minuut 84 op Southampton (2-2). Op eigen helft rent Romelu Lukaku achter een bal aan. Hij steekt het linkerbeen uit. Probeert de voet op de bal te plaatsen, maar dan gaat het helemaal mis. Lukaku struikelt. De knie klapt dubbel. 100 kilogram spieren domweg tegen de grasmat. De beelden gaan meteen viraal. Eigen aan een speler wiens balbehandeling in tijden zonder goals een mikpunt van spot is. Er worden memes van buitelende olifanten en paarden bijgehaald. Internethumor. Gelukkig kon Lukaku er zelf ook om lachen. Ondanks de pijnlijke knie die hem van het veld dwong.

Lukaku’s first touch reaches a new level of brilliance. pic.twitter.com/0oCh6m2xVq Hello City.(@ MCX316) link

Lukaku was zaterdag niet top, maar had zijn aandeel in de comeback van een krasselend United. Na 12 matchen zonder goal wiste hij eindelijk de nul weg. Afgewerkt als een killer. “Ik kan me inbeelden dat hij met een beter gevoel naar huis gaat”, zei Mourinho. Pogba maakte de slechtste beurt. Veel balverlies, een nieuwe opstootje met Mourinho (“Je bent een virus en hebt een slechte invloed op iedereen rondom je”) en ook een lachwekkende controle. Die ging echter niet de wereld rond. Big Rom versus de perceptie.