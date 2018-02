"Als Manchester United succesrijk wil zijn met Alexis Sanchez, zie ik geen plaats in de ploeg voor Romelu Lukaku" Hans Op de Beeck

12 februari 2018

12u17 22 Premier League Opdoffer voor Manchester United gisteren in Newcastle. Geen goals en dan wordt er snel gekeken naar de aanvallers, inclusief Romelu Lukaku. Mourinho: "De match mocht nog tien uur geduurd hebben, dan hadden we hier nog geen goal gemaakt." In The Times vindt de gewezen Ierse spits Tony Cascarino de aanval van de Mancunians met Lukaku diep in de spits te voorspelbaar.

Ook nu kon Mourinho niet winnen in St James's Park, voor de zevende keer al -zowel met Chelsea als Man Utd. De 1-0-nederlaag doet de kloof met Man City niet alleen oplopen tot 16 punten (in het onwaarschijnlijke geval dat beide clubs uit de FA Cup vliegen, kan City zelfs tegen United op 7 april kampioen spelen in het Etihad), Man United voelt als nummer twee ook de hete adem van Tottenham (vier punten) en vooral Liverpool (2) in de hals. Onrechtstreeks haalde Mourinho met zijn uitspraak uit naar Lukaku, al had hij het vooral gemunt op Sanchez en Martial die veel grotere kansen misten dan 'Red Rom'. "Ik had het gevoel dat we hier nog tien uur mochten spelen, dan zouden we nog niet gescoord hebben." Ook Pogba en Matic werden geviseerd door de Portugees, omdat zij bij de op het eerste gezicht ongevaarlijke vrije trap van Newcastle al te makkelijk het luchtduel verloren van Florian Lejeune, waarna Ritchie de enige goal maakte.

Tony Cascarino, de Ierse ex-spits van onder andere Chelsea en Marseille en het prototype van de grote en sterke targetspits, gaat in het gerespecteerde The Times dieper in op de problemen in de aanval van Manchester United, dat al te dikwijls -ook op Old Trafford- moeilijk tot scoren komt. "Je kan Lukaku weinig verwijten. Hij stond dikwijls te ge√Įsoleerd voorin, maar wanneer hij gevonden werd hield hij de bal dikwijls goed bij. Het probleem voor Man United is dat wanneer ze alleen met Lukaku in de spits spelen, hun voetbal te voorspelbaar wordt."

Waarop Cascarino een pleidooi houdt om Sanchez in de spits te zetten in de plaats van Lukaku. De 'Red Devils' kochten de Chileen in de afgelopen wintermercato weg voor 70 miljoen euro bij Arsenal, terwijl hij daar in zijn laatste contractjaar zat. "Man City, Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain: de meest wervelende ploegen in Europa doen het met flexibele aanvallers, spelers die je overal op de helft van de tegenstander terugvindt. Man United daarentegen zoekt dikwijls alleen louter naar Lukaku en speelt daardoor te stereotiep. Deze tactiek speelt niet in de kaart van Sanchez. Ik heb wat medelijden met Romelu omdat ik dit zeg, maar wanneer Man Utd voor de prijzen wil gaan, zie ik ze dat niet doen met Lukaku diep in de spits - zeker niet in moeilijke uitwedstrijden. Ze hebben zoveel geld uitgegeven aan aanvallers, maar de dagen van Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney behoren tot een ver verleden."

Lukaku zit aan 12 competitiegoals. Niet onaardig, maar een pak minder dan de 23 van topschutter Kane, de 22 van Salah of de 21 van Aguero. Zaterdag wacht in de Premier League met het Huddersfield van Depoitre opnieuw een uitwedstrijd tegen een laagvlieger die vecht tegen degradatie.