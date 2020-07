“Als een schooljongetje”: Arsenal-ster Aubameyang laat zich bij cruciale tegengoal kinderlijk vangen aan grapje GVS

22 juli 2020

08u05 0 Premier League Hij is een immens belangrijke schakel bij Arsenal, maar Pierre-Emerick Aubameyang (31) liet zich dinsdag kinderlijk vangen op een hoekschop. Na een grapje vergat hij heel even dat hij op een voetbalveld stond, ex-Anderlecht-speler Trézéguet profiteerde optimaal. De Europa League is zo definitief gaan vliegen , Aston Villa staat dan weer dicht bij de redding.

Zaterdag nog de FA Cup-held, gisteren het naïeve jongetje. Zonder Pierre-Emerick Aubameyang, dit seizoen goed voor alweer twintig goals in de Premier League, stond Arsenal ongetwijfeld nog een stukje lager dan de tiende plek. Een spits van goudwaarde dus, maar in het uitduel tegen Aston Villa liet hij zich toch ringeloren.

Iets voor het halfuur bewaakte de Gabonese international Villa-linksback Tyrone Mings bij een hoekschop. Het ging er blijkbaar gezellig aan toe, want een close-up toont hoe Aubameyang plots in de lach schiet terwijl de corner wordt genomen. Mings profiteert optimaal, schudt zich los van een verraste Aubameyang, kopt de bal door, waarna Trézéguet (ex-Anderlecht) keurig binnenschiet. Niet toevallig op een hoekschop, stilstaande fases zijn een zwak punt bij Arsenal.

Mings: Why did the chicken cross the road?

Aubameyang: Dunno

Mings: To flick the ball onto Trez pic.twitter.com/SnNQE7xQnG GrealishSZN(@ JackGrealishSZN) link

Een opvallend moment, zéker omdat het de enige treffer van de partij was. Aston Villa, dat met Mbwana Samatta (ex-Genk), Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) en de geblesseerde Wesley (ook ex-Club) nog bekend volk in de rangen heeft, heeft op de koop toe dankzij de zege de redding in eigen handen. The Villans staan nu op een veilige zeventiende plek, met evenveel punten als Watford, maar een beter doelsaldo. Als het zondag beter doet dan Watford, is het hoe dan ook gered.

Chelsea

In de livestudio werd de fase geanalyseerd. Tim Sherwood, ex-coach van Aston Villa, was er te gast. “Aubameyang slaapt. Het is geen spelletje, hé. Dit is een professionele wedstrijd waar het om de knikkers gaat. Mits twee zeges maakte Arsenal nog kans op de Europa League. Je trainer (Mikel Arteta, red.) benadrukt dat ook voor de wedstrijd. En dan gedraag je je als een schooljongetje die een grapje maakt met z’n vriend. Mings wist perfect wat hij deed. Hij kon Aubameyang zo weglokken.”

Voor Arsenal is het een Premier League-seizoen om snel te vergeten. Toch is Europees voetbal nog mogelijk. Op 1 augustus spelen The Gunners de FA Cup-finale tegen Chelsea. Mogelijk is het dan weer ‘Aubameyang time’, in positieve zin dan.

