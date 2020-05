“Agüerooo!”: herbeleef hoe Man City eerste titel in 44 jaar pakte na ongeziene ontknoping ABD

13 mei 2020

17u05 0 Premier League De commentatoren konden het niet geloven. Het Etihad Stadium ontplofte. Dag op dag acht jaar geleden schoot de toen 23-jarige Sergio Agüero (31) Manchester City naar het delirium. Dankzij zijn iconische treffer in de absolute slotfase pakten de Citizens hun eerste landstitel in 44 jaar. Kippenvelmoment.



Hij heeft intussen al 254 keer gescoord voor Manchester City. Maar als er één van zijn goals nooit zal vergeten worden, dan is het wel die in de 94ste minuut tegen QPR op de slotspeeldag van het seizoen 2011-2012. Een iconisch doelpunt.

City en grote rivaal Manchester United gingen de slotspeeldag in met gelijke punten, maar de Citizens hadden een beter doelsaldo. Man United deed wat het moest doen: winnen op het veld van Sunderland (0-1). Voor City zag het er echter lange tijd slecht uit. Bij het ingaan van de blessuretijd leidde Queens Park Rangers nog met 1-2. De titel leek weg voor Vincent Kompany en co. Maar City boog de scheve situatie dus helemaal om naar een 3-2-overwinning, met dank aan doelpunten van Dzeko en Agüero. Voor City was het de eerste prijs na de overname door de Abu Dhabi United Group in 2008 en de eerste titel in 44 jaar.

De laatste 8 minuten van de thriller tussen City en QPR:

