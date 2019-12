“Absurd” en “Dit is geen voetbal meer”: Engeland kotst videoref nu helemaal uit door 'de okselregel’ ODBS

29 december 2019

19u48 0 Premier League De ‘Video Assistent Referee’ lag al flink onder vuur, maar in Engeland zijn ze er nu helemaal klaar mee na enkele omstreden beslissingen gisteren en vandaag in de Premier League. Vier goals werden afgekeurd, mede door de zogenaamde ‘okselregel’. Niet met het blote oog waarneembaar, wel na minutenlang durend millimeterwerk van de VAR. Daarvan was vooral Teemu Pukki (Norwich City) gisteravond tegen Tottenham slachtoffer. Ook bij Southampton-Crystal Palace, Brighton-Bournemouth en vandaag Liverpool - Wolverhampton zorgden videorefs voor dubieuze beslissingen.

De kritiek in Engeland op de zogenaamde ‘okselregel’ zwelt in alle hevigheid aan. De term raakte recent ingeburgerd in de Premier League, door besluiten van de VAR waarbij tot op ‘de millimeter’ kan worden bekeken of het lichaamsdeel waarmee kan worden gescoord zich in buitenspelpositie bevindt. Lijntjes worden getrokken, wiskundige formules geraadpleegd, de gewone supporter begrijpt er steeds minder van.

Op Twitter - en als gezicht van ‘Match of The Day’ - foeterde Gary Lineker gisteren niet voor het eerst op de VAR. “Hier gaan we weer. Nog meer onzin van de VAR. De goal van Pukki wordt afgekeurd, terwijl hij op één lijn staat. Als je lijnen moet tekenen en het nog niet duidelijk is, stop dan alsjeblieft met het ondermijnen van de arbitrage op het veld. Absurd.”

Here we go again. More nonsense from VAR. Pukki goal ruled out when level. If you have to draw lines and dots and it’s still not clear one way or the other, then please stop undermining the on-field officials. Absurd. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Later deed Lineker er op Twitter nog enkele schepjes bovenop. “Als de VAR een manager zou zijn geweest, was het enkele weken geleden al ontslagen.” En, met een woordgrapje: ‘If I were Pukki, I’d be puking. Wat een verschrikkelijke beslissing.’ (Als ik Pukki was zou ik kotsen).

If I were Pukki, I’d be puking. Awful decision. https://t.co/TCGreQnleY Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Lineker kreeg veel bijval van fans en analytici, die het helemaal hebben gehad met de beslissingen ‘tot op de millimeter’. Onder hen ook Henry Winter, vooraanstaand journalist van The Times. “Dit is geen voetbal meer. De VAR verpest de vreugde. Het spel gaat om doelpunten, niet om oksels, stukjes huid op een schouder of een baard. Er is een herziening nodig.”

It’s not football any more. VAR draining the joy. The game is about goals not armpits, skin on a shoulder or beards. Rethink needed on marginal offsides. More judicious application of technology also required but Mike Riley too stubborn. Game belongs to players & fans not PGMOL. https://t.co/95GewgcvfQ Henry Winter(@ henrywinter) link

Dan Burn, verdediger van Brighton & Hove Albion, baalde vooral omdat hij na zijn eerste goal ooit - de 2-0 tegen Bournemouth - eerst flink uit zijn dak ging, maar met lege handen stond na de ingreep van de VAR. “Het was alleen een oksel waarmee ik buitenspel stond. Als we hiermee door willen gaan, dan is dat voor iedereen erg spijtig.”

Bij Southampton - Crystal Palace werd een treffer van Wilfried Zaha afgekeurd, nadat hij met zijn bovenlichaam hooguit een paar centimeter buitenspel stond.

En vandaag was het wéér van dat. Vlak voor de pauze scoorde Liverpool via Sadio Mané de 1-0 tegen de Wolverhampton. Een doelpunt goedgekeurd door de VAR, nadat Lallala al dan niet met de arm de bal tot bij de Senegelase aanvaller had gewerkt. Maar nog voor de pauze de 1-1 van het Wolverhampton van Dendoncker. Zo leek het toch, want daar was de ‘okselregel’ weer: de amper 19-jarige Pedro Neto ging van delirium naar doffe ellende, omdat in de fase ervoor zijn ploegmaat Jonny. Het afkeuren van die goal door de VAR zorgde voor veel onbegrip bij de spelers en trainer Nuno Espirito Santo, die geel kreeg voor zijn reactie.

This is football in 2019 👀 pic.twitter.com/sZqDxVFMtq ESPN FC(@ ESPNFC) link