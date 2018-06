"Abramovich wijst bod van rijkste Brit op Chelsea af" Redactie

09 juni 2018

21u58 0 Premier League Jim Ratcliffe, de rijkste man van Groot-Brittannië, heeft tevergeefs een bod op Chelsea gedaan. Eigenaar Roman Abramovich wees volgens Britse media het aanbod af.

Er zou de laatste tijd meerdere biedingen op Chelsea zijn gedaan. Dat heeft alles te maken de problemen die Abramovich met de Britse autoriteiten heeft. De Russische eigenaar heeft moeite een visum voor een langer verblijf in Engeland te krijgen. Aanleiding zou de gespannen relatie zijn tussen Engeland en Rusland na de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal. Naar verluidt heeft Abramovich inmiddels een Israëlisch paspoort gekregen. Chelsea heeft vorige week vanwege 'het slechte investeringsklimaat' de geplande bouw van een nieuw stadion voorlopig uitgesteld.

Jim Ratcliffe, die zestien scheikundige fabrieken bezit, heeft een abonnement bij Chelsea. Hij zou volgens Sunday Times de rijkste Brit zijn en bezit 21,05 miljard pond. Abramovich, die sinds vijftien jaar eigenaar is, heeft een eigendom van 9,3 miljard pond. Ratcliffe, opgegroeid in Manchester, is al eigenaar van de Zwitserse club FC Lausanne-Sport. Chelsea zou zo'n 1 miljard pond (1,1 miljard euro) waard zijn.