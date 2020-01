‘A walk in St. James’ Park’ voor Leicester: Foxes pakken simpele zege in Newcastle na twee héérlijke goals ABD

01 januari 2020

17u55 0 Newcastle United NCU NCU 0 einde 3 LEI LEI Leicester City

‘A walk in St. James’ Park’ voor Leicester City. Simpele zege voor de Foxes tegen een dramatisch Newcastle United. Leicester - zonder de zieke Praet, Tielemans stond wel aan de aftrap - domineerde van bij de start en klaarde de klus in welgeteld drie minuten. Iets voorbij het halfuur gaf Newcastle-verdediger Lejeune de bal zomaar uit handen. Pérez kon profiteren en tekende voor de openingstreffer. Even later was Lejeune opnieuw de pineut. De Fransman gaf een slechte inspeelpass en Maddison strafte die genadeloos af met een fantastische pegel in de rechter kruising.

De zege was binnen en Leicester nam gas terug. In een verder overbodige tweede helft maakte Choudhury er nog 0-3 van met een héérlijk doelpunt - lekker afstandsschot. Tielemans en co blijven na deze speeldag sowieso tweede in de Premier League.

.@Madders10 bewaarde nog één vuurpijl voor 1 januari! 💥🎆 pic.twitter.com/OXWUAW6Jkw Play Sports(@ playsports) link