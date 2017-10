Praet gidst Sampdoria met assist voorbij Atalanta - Thorgan Hazard wint weer met Mönchengladbach XC

Bron: Belga

Werder kan Mönchengladbach en Thorgan Hazard weinig in de weg leggen

Borussia Mönchengladbach heeft zich zondag niet laten verrassen door staartploeg Werder Bemen. Het duel op de achtste speeldag in de Duitse Bundesliga eindigde op 0-2 in het voordeel van Gladbach. Stindl (27.) en Vestergaard (34.) maakten al in de eerste helft het verschil voor de bezoekers. Bij Mönchengladbach werd Thorgan Hazard een minuut voor affluiten naar de kant gehaald.



Mönchengladbach (14 punten) doet in de stand een goede zaak en springt naar de vijfde stek. De supporters van Werder hebben dit seizoen nog maar weinig plezier beleefd. Het team uit Bremen (4 punten) staat zeventiende en voorlaatste en kon deze jaargang nog niet winnen. Enkel rode lantaarn Keulen doet met een punt slechter.

Praet pakt met Sampdoria drie punten tegen Atalanta

Sampdoria heeft op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A Atalanta Bergamo in eigen huis geklopt met 3-1. Cristante (21.) zorgde voor de 0-1-ruststand, maar in drie dolle minuten ging Sampdoria op en over de bezoekers. Zapata (56.) en Capriari (59.) namen de goals voor hun rekening. Linetty (68.) zette even later, op aangeven van Dennis Praet, de 3-1 eindstand op het bord. Praet speelde bij de thuisploeg de hele partij, terwijl aan de overzijde Timothy Castagne op de bank bleef.

Everton kan weer niet winnen

Everton blijft op de sukkel in de Premier League. 'The Toffees' kwamen op de achtste speeldag niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Brighton & Hove Albion.

Anthony Knockaert (82.), ex-Standard, leek Brighton met een late treffer de drie punten te bezorgen. Maar Everton sleepte alsnog een punt uit de brand, toen Wayne Rooney (90.) zijn verantwoordelijkheid nam en in de slotminuut een strafschop omzette. Kevin Mirallas was bij de bezoekers in de 84ste minuut op het veld gekomen.



Everton heeft de goede vorm dit seizoen nog niet beet en staat pas zestiende met acht punten. Brighton staat op gelijke hoogte.

Deportivo en Eibar komen niet tot scoren

Deportivo La Coruña geraakt maar niet weg uit de buik van de Spaanse Primera Division. Het kwam op de achtste speeldag niet verder dan een scoreloos gelijkspel bij Eibar, dat zelf ook in de onderste regionen vertoeft. Bij het team uit La Coruña viel Zakaria Bakkali zeven minuten voor tijd in.



In de stand staat Deportivo pas vijftiende met acht punten. Eibar doet nog net iets slechter met een zestiende plaats en zeven punten.

Isaac Mbenza helpt Montpellier met doelpunt voorbij Nice

Montpellier heeft op de negende speeldag van de Franse Ligue 1 de punten thuisgehouden tegen Nice. De wedstrijd eindigde op 2-0. Sessègnon (55.) effende even na rust de weg voor Montpellier. Bij het ingaan van het slotkwartier deed Isaac Mbenza (74.), enkele minuten voordien op het veld gekomen, met de 2-0 de boeken toe.



In de stand staat Montpellier op de elfde plaats met twaalf punten. Nice, vorig jaar derde en tegenstander van Zulte Waregem in de Europa League, heeft zijn start van het seizoen gemist en volgt pas als veertiende met tien punten.

Ismail Azzaoui helpt Willem II met goal, Jinty Caenepeel scoort voor Excelsior

Willem II heeft op de achtste speeldag van de Eredivisie Twente geklopt met 3-1. Invaller Ismail Azzaoui nam het tweede doelpunt van de thuisploeg voor zijn rekening. Assaidi (40., pen.) bracht Twente voor, maar via Sol (45.+1), Azzaoui (60.) en opnieuw Sol (90.+1) bleven de drie punten in Tilburg. Jordy Croux werd bij Willem II bij de rust vervangen voor Azzaoui. Aan de overzijde stond Jorn Brondeel in doel.



Jinty Caenepeel had een groot aandeel in de 1-2 zege van zijn team Excelsior bij ADO (1-2). Caenepeel (7.) en Faik (81.) troffen raak voor de bezoekers, tussendoor scoorde Becker voor ADO. De thuisploeg moest na dubbel geel voor Duplan in minuut 26 lang met een man minder spelen. Bij Excelsior bleef Wout Faes op de bank.



VVV-Venlo kon PSV weinig in de weg leggen. Locadia (23.) bracht PSV voor, maar VVV vocht terug via Leemans (40., pen.) en Hunte (48.). Nadien maakten de bezoekers alsnog het verschil via Pereiro (58. en 85.), Schwaab (67.) en Mauro Junior (72). Linkachter Labylle speelde de hele match.



Stijn Wuytens, met AZ de hele tijd op het veld op bezoek in Groningen, zag een 1-1 draw. Mahi (53.) wiste op strafschop de 0-1 van Jahanbakhsh (45.+1) uit.



Doelman Bram Castro speelde thuis met Heracles 1-1 tegen Vitesse. Petersen (73.) voor Heracles en Linssen (87.) voor Vitesse tekenden voor de goals. Dries Wuytens en Dario van Den Buys bleven bij de thuisploeg op de bank.



In de stand staat AZ (13 punten) zevende. VVV (12) is negende, Excelsior (10) tiende en Heracles (9) dertiende. Twente en Willem II (elk 6) hangen in de kelder.