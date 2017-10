Praet gidst Sampdoria met assist voorbij Atalanta -Rooney bezorgt Everton punt na penaltygoal in slotminuut XC

Bron: Belga 0 Getty Images

Praet pakt met Sampdoria drie punten tegen Atalanta

Sampdoria heeft op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A Atalanta Bergamo in eigen huis geklopt met 3-1. Cristante (21.) zorgde voor de 0-1-ruststand, maar in drie dolle minuten ging Sampdoria op en over de bezoekers. Zapata (56.) en Capriari (59.) namen de goals voor hun rekening. Linetty (68.) zette even later, op aangeven van Dennis Praet, de 3-1 eindstand op het bord. Praet speelde bij de thuisploeg de hele partij, terwijl aan de overzijde Timothy Castagne op de bank bleef.

Everton kan weer niet winnen

Everton blijft op de sukkel in de Premier League. 'The Toffees' kwamen op de achtste speeldag niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Brighton & Hove Albion.

Anthony Knockaert (82.), ex-Standard, leek Brighton met een late treffer de drie punten te bezorgen. Maar Everton sleepte alsnog een punt uit de brand, toen Wayne Rooney (90.) zijn verantwoordelijkheid nam en in de slotminuut een strafschop omzette. Kevin Mirallas was bij de bezoekers in de 84ste minuut op het veld gekomen.



Everton heeft de goede vorm dit seizoen nog niet beet en staat pas zestiende met acht punten. Brighton staat op gelijke hoogte.

Deportivo en Eibar komen niet tot scoren

Deportivo La Coruña geraakt maar niet weg uit de buik van de Spaanse Primera Division. Het kwam op de achtste speeldag niet verder dan een scoreloos gelijkspel bij Eibar, dat zelf ook in de onderste regionen vertoeft. Bij het team uit La Coruña viel Zakaria Bakkali zeven minuten voor tijd in.



In de stand staat Deportivo pas vijftiende met acht punten. Eibar doet nog net iets slechter met een zestiende plaats en zeven punten.

