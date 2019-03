Pozuelo steelt bij debuut in Toronto meteen de show met twee absolute prachtgoals YP

30 maart 2019

08u19 0 🆕 @TorontoFC No. 10 Alejandro Pozuelo made quite the first impression. 🤯 pic.twitter.com/gRsX7Z039p Major League Soccer(@ MLS) link

Alejandro Pozuelo heeft zijn debuut bij Toronto in de Major League Soccer allerminst gemist. De Spanjaard, die niet meteen op veel begrip kon rekenen van de Genkse fans bij zijn vertrek, scoorde meteen twee keer in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen New York City. Eerst pakte hij uit met een heerlijke lob, nadien toverde hij vanop de stip een ‘Panenka’ uit zijn sloffen. Zo ging het meteen van 1-0 naar 3-0. Oh ja: voor de 1-0 van Altidore had hij ook al de assist geleverd. In minuut 79 werd hij -hoe kan het ook anders?- onder luid applaus vervangen. Van een droomdebuut gesproken...

“Dit is een ongelofelijke start”, zei Pozuelo na afloop. “Ik wil alleen iedereen bedanken voor de steun, mijn ploegmaats... Dit is een fantastisch begin. Nu moeten we de lijn doortrekken.”