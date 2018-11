Portugal plaatst zich na scoreloos gelijkspel tegen Italië voor ‘Final Four’ in Nations League, Donnarumma onderscheidt zich met fantastische parade TLB

17 november 2018

21u47 0 Italië ITA ITA 0 einde 0 POR POR Portugal Buitenlands Voetbal Portugal heeft zich geplaatst voor de ‘Final Four’ van de Nations League. De Europese kampioen had daarvoor genoeg aan een scoreloos gelijkspel tegen Italië. De Italianen waren de betere ploeg, maar ze ontsnapten in het slot toch nog aan een nederlaag toen Gianluigi Donnarumma met een fantastische redding de 0-1 voorkwam.

De Squadra Azzurra moest eigenlijk winnen op San Siro om nog een kans te maken op groepswinst en dat hadden de mannen van Roberto Mancini ook wel door. Italië koos meteen voor de aanval en Insigne, ploegmaat van Mertens bij Napoli, kon bijna voor een snelle 1-0 zorgen. De pocketaanvaller trapte van ver, maar oude krijger Rui Patricio was bij de les. In de rebound knalde Immobile hoog over - dat deed de prijsschutter van Lazio al veel beter.

De kans was een voorbode voor het spelbeeld in de eerste helft. Italië zocht naar een goal, Portugal wilde er vooral geen slikken. De bezoekers konden welgeteld één keer dreigen, via Bruma. Maar Chiellini was niet van plan om een goal te slikken in zijn 100ste interland. De bonkige verdediger van Juventus gooide zich nog in de baan van de bal, waardoor Donnarumma niet in actie moest komen. Aan de overzijde kreeg nog kansen via - alweer - Immobile en Chiesa. Maar de fans in San Siro bleven op hun honger zitten.

De Squadra heeft een haat/liefdeverhouding met San Siro. De Italiaanse nationale ploeg verloor nog nooit in de Milanese tempel, maar de laatste zege in het stadion van AC Milan en Inter dateert ook al van zes jaar geleden voor de Italiaanse nationale ploeg. Chiesa deed vijf minuten na rust zijn stinkende best om die laatste statistiek naar de vuilnisbak te trappen, maar de aanvaller van Fiorentina had pech.

Daarna was het lang wachten op kansen. In het slot viel de bal plots voor de linker van William Carvalho en de ex-speler van Cercle Brugge knalde goed. De middenvelder begon al te juichen, maar Donnarumma verpestte het feestje nog. Op één of andere manier werkte het toptalent de bal nog over zijn doel en het bleef zo 0-0. In het slot kwam Italië niet meer tot scoren - Pellegrini kwam er nog het dichtst bij met een kopbal.

Italië beëindigt zijn campagne in de Nations League met 5 punten uit vier wedstrijden. Portugal telt er 7 en ontvangt dinsdag nog Polen, dat met 1 punt al zeker is van de degradatie naar de B-divisie.

SAVE | Donnarumma voorkomt de 0️⃣-1️⃣ met een geweldige redding! 💪🖐#ITAPOR pic.twitter.com/v5Cc8eLkJS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link