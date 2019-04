Portugal heeft er fenomeen bij: wie is João Félix, ‘de nieuwe Cristiano Ronaldo’? XC

12 april 2019

11u48 0 Buitenlands voetbal Een 19-jarige knaap ging gisteren met álle aandacht lopen tijdens het Europa League-duel tussen Benfica en Eintracht Frankfurt. João Félix scoorde liefst drie keer tegen de Duitse revelatie, en daarmee kroonde de Portugees zich tot de jongste hattrickmaker ooit in de Europa League. Een kort portret van ‘de nieuwe Cristiano Ronaldo’.

Ook @Eintracht Frankfurt leert het toptalent @joaofelix70 kennen! 🤩 pic.twitter.com/r4uNz9vUex Play Sports(@ playsports) link

Neen, João Félix is niet pas sinds gisteren een fenomeen. De Portugees kwam dit seizoen in de A-ploeg van Benfica terecht en ontpopte zich al snel tot een van de smaakmakers van de competitie. Na 1.000 speelminuten op het hoogste niveau zat de sierlijke aanvaller reeds aan acht goals en drie assists. Daarmee deed hij beter dan onder meer zijn grote idool Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Neymar.

Intussen wist Félix in eigen land tien competitiegoals te maken, waardoor hij een flinke bijdrage heeft geleverd aan de nagelbijtende titelrace met FC Porto. Beide clubs tellen 69 punten. Er staan tevens nog zes wedstrijden op het programma in de Primeira Liga. Razend spannend.

Terug naar Félix, die in de Portugese media wordt bestempeld als ‘de nieuwe Cristiano Ronaldo’. Maar het liep niet altijd op wieltjes voor het supertalent. Félix werd op achtjarige leeftijd aan boord gehaald door Porto, de club die hij zeven jaar later noodgedwongen moest verlaten. Reden? Fysiek niet sterk genoeg voor het hoogste niveau.

Niet veel later kreeg Félix… een groeispurt. ’t Duurde dan ook niet lang vooraleer hij een nieuwe kans kreeg bij een topclub, dit keer bij rivaal Benfica. En daar doorliep hij probleemloos alle reeksen, waarna de 16-jarige aanvaller de jongste debutant ooit werd bij Benfica B, spelend in de Portugese tweede klasse.

Afgelopen zomer trok Portugal aan het langste eind op het EK bij de U19. Maar dat was zonder Félix. Hij werd uit de selectie gelaten, omdat hij in de voorbereiding zat mét de eerste ploeg van Benfica. Op 18 augustus 2018 mocht hij een eerste keer invallen bij het A-team. Een week later scoorde hij de late gelijkmaker tegen stadsgenoot Sporting CP. Sindsdien was de trein vertrokken voor de elegante voetballer, die volgens Portugal-legende Nuno Gomes “een gelijkaardige balbehandeling als Zinedine Zidane heeft”. Om maar een van de vele complimenten op te noemen.

Félix is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Benfica -waar hij doorgaans als tweede spits fungeert- en staat op de lijstjes van quasi alle grote Europese grootmachten. Geïnteresseerden zullen de transferclausule van 120 miljoen euro moeten neertellen voor het wonderkind. Het zou van Félix de duurste Portugese voetballer ooit maken. Bij FC Porto worden ze spontaan misselijk van die gedachte.