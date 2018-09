POLL. Messi voor het eerst sinds 2006 niet genomineerd voor 'Wereldvoetballer van het Jaar': terecht of niet terecht? SJH

04 september 2018

Lionel Messi (31) wordt een jaartje ouder, maar de Argentijnse superster blijft wel één van de beste zoniet de allerbeste voetballer die ooit op deze planeet rondliep. Alleen oordelen ze bij de FIFA dat hij niet zijn beste jaar achter de rug heeft. Voor het eerst sinds 2006 behoort hij niet tot de drie eindgenomineerden voor de trofee van 'Wereldvoetballer van het Jaar'. Elf jaar op rij zat hij bij de beste drie ter wereld en vijf keer ging hij ook met de trofee aan de haal.

Een panel van ex-voetballers verkoos dit jaar een ander trio boven de Argentijn. Modric, Salah en Ronaldo maken wél kans op de trofee. Luka Modric schitterde op het WK en loodste Kroatië naar de finale. Cristiano Ronaldo hielp Real Madrid al voor de zoveelste keer aan de Champions League en Mo Salah brak bij Liverpool alle records. Messi wordt ongetwijfeld afgerekend op het geflopte WK van Argentinië, want met Barça behaalde hij een nieuwe titel en met 34 goals werd hij wel opnieuw, en intussen voor de vijfde keer al, topschutter van La Liga. Bij de FIFA valt hij nu dus uit de boot. Terecht of niet? Waren Ronaldo, Salah en Modric écht beter het afgelopen jaar? Laat het ons weten via onderstaande poll.