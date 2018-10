Politie van Las Vegas heropent onderzoek naar rol van Cristiano Ronaldo in verkrachtingszaak TLB/KTH

01 oktober 2018

23u24

Bron: Der Spiegel 2 Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo is er morgen door schorsing niet bij voor de Champions League-match van Juventus tegen het Zwitserse Young Boys. De Portugese stervoetballer heeft momenteel ook andere zaken aan zijn hoofd dan voetbal. Hoewel Ronaldo de beschuldigingen zelf omschreef als "fake news", heeft de politie van Las Vegas in september het onderzoek naar de rol van 'CR7' in een verkrachtingszaak uit 2009 heropend.

De Portugese stervoetballer hangt een rechtszaak in de VS boven het hoofd vanwege een vermeende verkrachting in juni 2009. De Amerikaanse Kathryn Mayorga (34), toen 25, onthulde in het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ hoe hij haar verkrachtte en een schikking met 260.000 euro zwijggeld trof. Negen jaar later praatte ze - uit op ‘gerechtigheid’ - toch, maar volgens de Portugese stervoetballer is er dus allemaal weinig van aan.

Op basis van "honderden documenten van verschillende bronnen" concludeerde 'Der Spiegel' dat Ronaldo in 2010 een schikking van 260 duizend euro trof met Mayorga, nadat zij tot seks was gedwongen. Ze mocht niet spreken over de kwestie en Ronaldo noemde de nieuwe beschuldigingen recent op Instagram "fake news". Case closed? Niet voor 'Der Spiegel' en de politie van Las Vegas.

Met 24 tweets en enkele documenten weerlegde 'Der Spiegel' dat ze fake news verspreid zouden hebben en de politie van Las Vegas besliste in september ook om het onderzoek naar Ronaldo opnieuw te openen. "Onze speurders volgen de informatie op die aangeleverd werd door het slachtoffer", klinkt het in een mededeling van de Amerikaanse ordediensten. "Het betreft dus een lopend onderzoek en daarom geven we op dit ogenblik geen verdere details."

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009.

“Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w Dan Roan(@ danroan) link