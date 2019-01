Politie sluit zoektocht naar Sala voor vandaag af: “Geen hoop meer om hem levend terug te vinden” YP/LPB

23 januari 2019

18u55

Bron: Belga 2 Buitenlands Voetbal De politie van het eiland Guernsey heeft de zoektocht naar de vermiste voetballer Emiliano Sala voor vandaag afgesloten. Het vliegtuigje waarin de 28-jarige aanvaller zat, verdween maandagavond van de radar tijdens een vlucht van Nantes naar Cardiff. Vermoedelijk is het in zee gestort.

Update, 10u30:

We onderzoeken vier mogelijkheden:

1. Ze zijn ergens geland, maar hebben nog geen contact gezocht

2. Ze zijn geland op het water, zijn opgepikt door een voorbijvarende boot maar hebben nog geen contact gezocht

3. Ze zijn geland op het water en dobberen op een opblaasbare boot, waarvan we weten dat die aan boord was in het vliegtuig

4. Het vliegtuig is gecrasht in de zee en de slachtoffers bevinden zich in het water

Onze prioriteit ligt op de mogelijkheid met de reddingsloep

Update 12u30:

Momenteel hebben we drie vliegtuigen en een helikopter in de lucht die op zoek zijn naar het vermiste vliegtuig. We bekijken ook of satellietbeelden en mobiele data kunnen helpen in onze zoektocht. Tot dusver hebben we evenwel nog niks gevonden dat kan worden ge- linkt aan het vermiste vliegtuig.

1/2



9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board Guernsey Police(@ GuernseyPolice) link

2/2



4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available Guernsey Police(@ GuernseyPolice) link

11.30am update



There are currently three planes and one helicopter in the air.



We are also reviewing satellite imagery and mobile phone data to see if they can be of any assistance in the search.



So far today nothing spotted can be attributed to the missing plane. Guernsey Police(@ GuernseyPolice) link

Update 13u30:

“Er is geen hoop meer om Emiliano Sala levend terug te vinden.” Dat zegt John Fitzgerald, die leiding geeft aan de zoektocht naar de vermiste Argentijnse voetballer en de piloot van het vliegtuig waarin ze zaten. “Zelfs de meest fitte persoon zou het hooguit een paar uur in het water uithouden.”

Het vliegtuigje waarin het duo van Frankrijk naar Wales vloog, verdween maandagavond boven zee van de radar. Vandaag werd opnieuw intensief gespeurd, maar halverwege de dag meldden de autoriteiten opnieuw niets te hebben aangetroffen.

Update 18u45:

De politie van Guernsey heeft de zoektocht naar Emiliano Sala en de piloot van het vliegtuig voor vandaag gestaakt. Donderdagochtend wordt beslist of ze verder gaat zoeken of niet. “Na een intensieve zoektocht waarbij we gebruik maakten van meerdere vliegtuigen en een reddingsboot, hebben we geen spoor van het vermiste toestel gevonden”, meldt de politie. John Fitzgerald, die leiding geeft aan de zoektocht, zei eerder al dat er geen hoop meer is op de redding van Sala.