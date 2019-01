Politie geeft zoektocht naar Emiliano Sala op, zus Romina smeekt om te blijven zoeken: “Ik voel dat ze nog leven” LPB/YP/MH

24 januari 2019

18u25

Bron: anp/reuters/Belga 16 Buitenlands Voetbal De Britse politie heeft de zoektocht naar de vermiste Emiliano Sala en zijn piloot opgegeven. De 28-jarige spits uit Argentinie wordt sinds maandagavond vermist, nadat hij na zijn afscheid bij FC Nantes onderweg was naar zijn nieuwe club Cardiff City. “Er is niets meer dat we kunnen doen. De kansen op overleving zijn in dit stadium extreem klein”, verklaart havenmeester David Barker op het Twitteraccount van de politiedienst van het Kanaaleiland.

“Ondanks al onze inspanningen hebben we geen enkel spoor van het vliegtuig, de piloot of de passagier gevonden”, zegt Barker. “De Kanaaleilanden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben intensief samengewerkt. Een gebied van 1.700 vierkante mijl werd uitgekamd. Er werd meer dan 24 uur onafgebroken gezocht, onder meer met drie vliegtuigen en vijf helikopters, goed voor tachtig vlieguren. Twee reddingsboten werden ingezet en zij kregen de assistentie van vissersboten en andere passerende schepen. Na evaluatie van alle vergaarde informatie en wetende welk reddingsmateriaal er aan boord was, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de zoekactie stop te zetten. De kans dat één van de twee nog in leven is, is bijzonder klein. Hun naasten werden op de hoogte gebracht. Mijn gedachten gaan uit naar de familie op dit moeilijke moment.”

In de vooravond sprak een geëmotioneerde zus Romina Sala de pers in Cardiff toe. “We snappen de situatie en appreciëren alle moeite. We willen de clubs (Cardiff en Nantes, red.) bedanken, net als iedereen die meehelpt in de zoektocht naar Emiliano. Mijn boodschap is dan ook om te blijven zoeken. Alstublieft.”

“Het is heel moeilijk”, klinkt het nog. “Alles wat ik wil, is dat ze mijn broer en de piloot vinden. Diep in mijn hart voel ik dat ze nog leven en het goed stellen. Stop dus alstublieft niet met zoeken. We zullen niet opgeven.”

Sala had maandag afscheid genomen van zijn teamgenoten en de staf bij FC Nantes, waar hij dit seizoen twaalf keer scoorde in de Franse Ligue 1. Afgelopen zaterdag werd hij voor zo’n 20 miljoen euro overgenomen door Cardiff City, de huidige nummer achttien in de Premier League. Supporters van FC Nantes, waar Sala vanwege zijn goals en werklust enorm populair was, komen al sinds maandagavond bij elkaar om steun te zoeken en te bidden voor goed nieuws rond de Argentijnse spits.