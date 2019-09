Politie doet huiszoeking bij ex-Duits international Christoph Metzelder, die kinderporno zou verspreid hebben AB

03 september 2019

23u28

Bron: Bild 0 Buitenlands voetbal De Duitse politie heeft een huiszoeking gedaan bij Christoph Metzelder (38). De speurders hebben aanwijzingen dat de ex-voetballer, die nog voor clubs als Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 speelde, pornografisch materiaal van kinderen heeft verspreid.

Volgens Bild heeft de politie de gsm van Metzelder in beslag genomen terwijl hij een cursus voetbalcoaching volgde aan de gerenommeerde Hennef Sportschool. Vervolgens namen ze hem onder begeleiding mee naar zijn huis in Düsseldorf, waar er een huiszoeking plaatsvond. Minstens één laptop is meegenomen voor verder onderzoek. De politie zou ingelicht zijn door een vrouw uit Hamburg, waar Metzelder een relatie mee had. Zij zou volgens Duitse media vijftien foto’s naar de politie hebben doorgestuurd waarop pornografisch materiaal van kinderen te zien valt.