Pochettino geeft Alderweireld 'silent treatment', Henry: "Hoop voor Spurs dat ze geen speler van zijn niveau verliezen"

Kristof Terreur in Engeland

03 april 2018

Zijn trainer maakt het hem niet makkelijk. Het gaat van kwaad naar erger. Een fitte Toby Alderweireld (29) zat zondag tegen Chelsea niet eens in de kern. Een valabele uitleg kreeg niemand. Ook de Rode Duivel niet. Mauricio Pochettino geeft hem de silent treatment: hij zwijgt gewoon tegen zijn contractrebel. In persconferenties blijft hij herhalen dat Alderweireld eerst helemaal fit moet raken en zich eerst moet bewijzen op training.

Een situatie die vooral bondscoach Roberto Martínez zorgen baart. Die hoopt dat zijn verdediger na maanden blessureleed en een dispuut over zijn contract toch nog wat speelminuten krijgt met het oog op het WK. Martínez was als analist aanwezig op Stamford Bridge en mocht Pochettino mee interviewen, maar de bewuste vraag over Alderweireld kwam er niet. De bondscoach mijdt liever de controverse, assistent Thierry Henry gaf wel zijn mening: "Ik hoop voor Tottenham dat ze geen speler van zijn niveau verliezen. Toby is een van de beste, zo niet de beste centrale verdediger in de Premier League. Dat partnership met Vertonghen is een van de meest solide die we hier in een tijd hebben gezien."