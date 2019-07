Ploegmaat van Ronaldo of werken met de ‘beste trainer ter wereld’: United onderhandelt met Juventus en Inter over Lukaku Kristof Terreur

30 juli 2019

07u33 8 Buitenlands voetbal Geflirt met Juventus moet de transfer van Romelu Lukaku versnellen. Zijn voorkeur gaat nog altijd uit naar Inter en een samenwerking met Antonio Conte, maar zaakwaarnemer Federico Pastorello heeft een plan-B uitgedokterd : Juve en een mogelijke ruiloperatie met Paulo Dybala. Onderhandelingen op clubniveau lopen met beide teams. Spannende dagen voor ‘Big Rom’: kiezen tussen de droom met Conte, volgens hem de beste trainer ter wereld, of bliksemafleider van Cristiano Ronaldo. Het kamp-Lukaku sluit Juve niet langer uit.

“Soon to be continued”, onder een foto met zijn zaakwaarnemer stuurde Romelu Lukaku dit weekend een opmerkelijke post de wereld in. Wordt snel vervolgd. De klok tikt immers. Donderdag wordt D-day in de transfersoap rond Romelu Lukaku. Tot dan krijgt de speler van Manchester United de tijd om zijn overgang te regelen. Logischerwijs maakte de Rode Duivel (26) geen deel uit van de 26-koppige kern die Ole Gunnar Solskjaer selecteerde voor de trip naar Noorwegen.

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Club en spelen nemen geen enkel risico. In het kamp van Lukaku valt te horen dat een deal nog niet in de lucht hangt, maar dat Inter zich voorbereidt voor zijn laatste push: een bod van 70 miljoen euro plus bonussen. De Italiaanse club staat in constant contact met Man United, dat hoopt op minstens 85 miljoen euro. Omdat United genoeg tijd wil om met de centen van Lukaku een bijkomende aanvaller aan te trekken, stelden ze nu een deadline in. “We hebben nog altijd geen akkoord gevonden”, zegt Interdirecteur Beppe Marotta. “We hebben een belangrijk bod uitgebracht, maar we werken nog steeds aan een oplossing. Ik kan niks voorspellen. Voetbal is raar.”

Inter is nog altijd de geprefereerde bestemming van Lukaku, maar de Nerazzurri blijven worstelen met de hoge vraagprijs van Man United – ze hebben simpelweg de middelen niet. Na maanden onderhandelen en aftasten staan ze amper een stap verder. In de omgeving van Lukaku hebben de uitspraken van Marotta irritatie opgewekt. En dus hoopt Federico Pastorello, zaakwaarnemer van Lukaku, de concurrentie met verre rivaal Juventus uit te spelen. Vorig weekend werd hij door een aandachtige journalist aan de kantoren van de Italiaanse kampioen gespot. Geen toeval.

Juventus is al een poos op zoek naar een bijkomende spits. De voorkeur van de sportieve leiding ging lange tijd uit naar Mauro Icardi, Italiaanse woelwater dat op de wip zit... bij Inter. Alleen houdt Inter vast aan een veel te hoge vraagprijs. Door zich nu te moeien voor Lukaku, zet Juve serieus wat druk op Inter. De eerste contacten zijn gelegd, ook het lijntje naar Manchester United. Het maakt Antonio Conte, door ‘Big Rom’ onlangs nog bestempeld als beste coach ter wereld, bijzonder zenuwachtig. Hij wil niet voor een tweede keer naast toptarget Lukaku grijpen. Het overkwam hem al bij Chelsea in 2017 – toen Man United zich manifesteerde en toenmalige zaakwaarnemer Mino Raiola hem richting Jose Mourinho pushte, ondanks Lukaku’s liefde voor The Blues.

Bij Man United kijken ze het momenteel aan. Zij onderhandelen met beide clubs. Liefst willen ze de volle pot voor een speler die onder Solskjaer geen toekomst heeft – Marcus Rashford krijgt de voorkeur. Ook Juventus kan geen 85 miljoen euro leggen, maar heeft wel een extra wapen in de onderhandelingen: Paulo Dybala. Een speler die ze wel zien zitten. Onderhandelingen op clubniveau werden dinsdag opgestart.

De Argentijnse schaduwaanvaller (25) past niet in de plannen van Maurizio Sarri, maar zit wel binnen het profiel van speler dat ze bij United op het oog hebben. Dybala keerde gisteren terug uit vakantie en heeft vandaag een gesprek met Sarri. Hij heeft het laatste woord. Wil hij naar United, dan opent er zich plots een andere deur voor Lukaku. “We hebben een aantal voorstellen binnen voor Dybala”, erkende Pavel Nedved van Juve gisteren. Op vragen over Lukaku hapte hij niet. “Lukaku? Daar wil ik niet over spreken. Juventus wil zijn elftal altijd versterken. Wij gaan altijd voor de beste spelers.” In Londen staan de komende dagen onderhandelingen gepland.

Sarri wil er graag een concurrent en een bliksemafleider bij voor Ronaldo voorin. Grootste vraag is of Lukaku in zijn specifieke pressingvoetbal past. In 2014 mengde Juventus zich ook al een keer voor onze landgenoot, maar na het onverwachte vertrek van Conte trok de Oude Dame de stekker uit de onderhandelingen. Uiteindelijk belandde hij bij Everton.