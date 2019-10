Ploegmaat van Lukaku? “Inter denkt voor volgende zomer aan Jan Vertonghen”

28 oktober 2019

Een extra ervaren verdediger volgend seizoen kan geen kwaad. Italiaanse media weten het zeker: FC Internazionale houdt de situatie van Jan Vertonghen aandachtig in het oog. Niet voor januari, wel voor het einde van het seizoen. Het contract van de Rode Duivel bij Tottenham loopt immers af. Inter kan hem dus gratis wegplukken. Met Romelu Lukaku hebben de Nerazzurri een extra troef in huis om hem eventueel over de streep te trekken. De Spurs houden de optie open om Vertonghens aflopende overeenkomst te verlengen, maar een akkoord is niet in zicht.

Vertonghen zat tegen Liverpool weer op de bank. Geen positief teken in een match met die magnitude. “Een keuze”, verantwoordde Mauricio Pochettino het. Onbetwistbaar is SuperJan al een tijdje niet meer. Negen basisplaatsen voor Davinson Sánchez, negen voor Vertonghen, twaalf voor Alderweireld. Als Pochettino een keuze moet maken, staat die laatste met stip op één. Verrassend omdat hij ook einde contract is. Na extra werk tijdens de vakantie scoorde Alderweireld erg goed op de fitnesstesten. Het is een manier om in de gratie te blijven bij zijn coach.

Conte van zijn kant voerde zondag gesprekken met Inter over de uitbouw van zijn ploeg. In januari mikt de club op een extra middenvelder (Vidal?) en misschien ook op een extra spits. De ziekenboeg loopt aardig vol. Tot frustratie van Conte. “Onze kern is wel erg smal”, zei die na het gelijkspel tegen Parma. Het is een beproefd recept. Conte klaagde er bij zijn vorige clubs ook constant over. In de aanval heeft hij door de blessure van Alexis Sánchez slechts drie spelers voor twee plaatsen, met naast Lukaku ook nog Lautaro Martínez en de jonge Esposito (17). Zlatan Ibrahimovic, einde contract in LA, werd ondertussen tevergeefs aangeboden.

Pochettino enkele maanden geleden: “Contractsituatie heeft geen invloed op de selectie”

Inter-trainer Antonio Conte afgelopen weekend: “We spelen bijna altijd met dezelfde spelers”