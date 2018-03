Ploegmaat neemt met emotionele boodschap afscheid van Astori: "Kom nu toch uit die kamer" LPB en MH

06 maart 2018

16u50 0 Buitenlands Voetbal De voetbalwereld rouwt om Davide Astori. De middenvelder van Fiorentina werd zondag op amper 31-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn hotelkamer, vermoedelijk na een hartfalen. Het verdriet bij de club uit Firenze is bijzonder groot. Ploegmaat Riccardo Saponara nam met een emotionele boodschap op Instagram afscheid.

"O kapitein, mijn kapitein. Waarom heb je gisteren niet samen met ons ontbeten? Waarom heb je jouw schoenen niet uit Marco's (Sportiello) kamer genomen en heb je niet jouw fruitsapje gedronken? Ze zeggen ons nu dat het leven voortgaat, dat we vooruit moeten kijken en de rug moeten rechten. Maar welk gevoel zal jouw afwezigheid achterlaten? Wie zal er elke morgen bij het ontbijt iedereen vermarmen met zijn glimlach? Wie zal de jongeren terechtwijzen en de ouderen verantwoordelijkheidszin bijbrengen? Wie zal Marco (Sportiello) verslaan op de Playstation? Op wie zal mijn schouder rusten tijdens de lunch na een zware training? Kom terug. Je moet LaLaLand nog uitkijken en analyseren. Net zoals je dat bij elke nieuwe film deed. Ze wachten op jou in Firenze om jouw contract te verlengen en om het goede te erkennen dat je iedereen elke dag opnieuw bezorgt. Kom toch uit die kamer. We wachten je morgen bij de training op. In het leven zijn er mensen die je al lang kent en met wie je je nooit zal binden. Maar er zijn ook de Davide's die onmiddellijk binnenkomen met een simpele 'Welkom in Firenze, Ricky.' Waar je ook bent, blijf ons doel verdedigen en wijs ons de weg. O kapitein, mijn kapitein. Voor altijd mijn kapitein."

Ex-ploegmaat furieus na dood Fiorentina-kapitein: "Een schande dat er geen minuut stilte werd gehouden"

Ciprian Tatarusanu, doelman bij het Franse FC Nantes, is niet te spreken over het feit dat er zondag in de Ligue 1 geen minuut stilte werd gehouden na de plotse dood van Fiorentina-kapitein Davide Astori.

"Het is een schandaal, een gebrek aan respect", reageerde Tatarusanu furieus na het duel van Nantes bij Marseille. "Dit is de ergste dag in mijn leven. Dat er niet eens een minuut stilte werd voorzien na de dood van een international, is een schande. Na zulk drama is voetbal niet belangrijk."

Tatarusanu speelde nog samen met Astori bij Fiorentina. De aanvoerder van het team uit Firenze overleed het voorbije weekend in zijn slaap, vermoedelijk aan hartfalen. Na de dood van Astori werden alle wedstrijden in de Serie A uitgesteld.

Les joueurs de la #Fiorentina se recueillent devant les nombreuses écharpes, mots et banderoles en hommage à Davide #Astori. Frissons. (Via l’Instagram du club) pic.twitter.com/XnpZHzHyLb GuillaumeMP(@ Guillaumemp) link