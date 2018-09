Ploegmaat Lukaku en Fellaini over donkerste dagen uit zijn carrière: "Ik was mijn rechterbeen bijna kwijt" Redactie

05 september 2018

09u41

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Het scheelde niet veel, of Manchester United-verdediger Luke Shaw was in 2015 zijn rechterbeen kwijtgeraakt na een harde tackle van PSV'er Héctor Moreno.

Dat zegt Shaw tegen de BBC. De 23-jarige Engelsman liep op 15 september 2015 een dubbele beenbreuk op in het Champions League-duel met PSV (2-1). Shaw zette in het Philips Stadion een rush in, maar vond PSV-verdediger Héctor Moreno op zijn pad. Scheidsrechter Nicola Rizzoli oordeelde dat de Mexicaan geen overtreding beging en liet het spel aanvankelijk doorgaan.

Toen bleek dat de situatie ernstig was, werd Shaw direct van zuurstof voorzien en overgebracht naar het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Daar ontdekten de artsen twee bloedstolsels in het been van Shaw. "Ik was mijn been bijna kwijt. Als ik direct was teruggevlogen, had ik mijn been waarschijnlijk verloren vanwege de bloedstolsels. Dat vertelden ze me pas zes maanden later."

Blijvende herinnering

Twee flinke littekens vormen voor de verdediger een blijvende herinnering aan de pijnlijke tackle. "In het ziekenhuis sneden ze me open en haalden ze de propjes eruit. Ik had een hoop complicaties in mijn been. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nooit aan stoppen heb gedacht, maar ik voel me nu sterk en mijn rechterbeen is weer net zo goed als het was voor de blessure."

De linksback werd bij zijn club Manchester United deze maand uitgeroepen tot speler van de maand en keerde na een periode van afwezigheid terug in de selectie van Engeland.

