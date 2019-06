Ploegmaat haalt zwaar uit naar Yannick Carrasco: “Een luierik en sfeerbederver” LPB

20 juni 2019

17u33

Bron: The Mirror 0 Buitenlands voetbal Yannick Carrasco heeft de boter gegeten bij zijn ploegmaat Yu Ziqian, keeper bij Dalian Yifang, het team van de Rode Duivel. De doelman haalt op de Chinese microblogsite Weibo zwaar uit naar Carrasco. “Een luierik en sfeerbederver”, zo klinkt het snoeihard.

Yu Ziqian schreef zijn frustraties van zich af in een uitvoerige post, die door enkele Engelse tabloids gretig werd opgepikt. Hij beschuldigt Carrasco er onder meer van dat die moedwillig een gele kaart pakte tijdens een competitiewedstrijd.

“Je bent een vedette en je presteert goed, maar in je eentje kan je geen wedstrijd winnen”, opent Ziqian zijn tirade. “Toen we tegen Shanghai Shenhua speelden, incasseerde je met opzet een vierde gele kaart. Zo was je geschorst tegen Shanghai SIPG en kon je terugkeren naar Europa.”

Vorig weekend miste Carrasco ook de verplaatsing naar Hebei Fortune, dit keer door een vertraagde vlucht. “Door redenen buiten mijn wil om ben ik niet op tijd gearriveerd om mijn ploeg vandaag bij te staan”, luidde het op sociale media. Yu Ziqian geeft er een andere uitleg aan. “Tegen Hebei Fortune liet je de club weten dat je vliegtuig vertraging had. Maar als je een dag vroeger terugkeert, hoe kan je dan te laat zijn?”

En nog was de vitriool niet op. Als uitsmijter gaat de doelman van Dalian Yifang in op de mentaliteit die Carrasco dezer dagen zou vertonen op het trainingsveld. “Nu je terug bent, beweeg je niet eens op training. Tijdens onderlinge wedstrijdjes sta je daar maar. Je valt niet aan, je verdedigt evenmin. De sfeer op training is helemaal bedorven. Hoe belangrijk een speler ook is, hij kan zich niet boven het team plaatsen. Ik hoop echt dat we jou op een mooie manier kunnen uitwuiven, net zoals we je verwelkomd hebben.”

Carrasco zinspeelt al een tijdje op een terugkeer naar de Europese velden. “Ik zou graag terugkeren naar Europa om dichter bij mijn familie te zijn”, klonk het onlangs. “Mijn gezin past zich moeilijk aan in China. Ik hoop dat de Chinezen willen meewerken. Ze weten wat mijn standpunt is.”

Neusbreuk

Overigens is het niet de eerste keer dat Carrasco in opspraak komt bij Dalian Yifang. In november vorig jaar miste de Rode Duivel de interlands tegen IJsland en Zwitserland door paspoortproblemen. Niet veel later bleek dat de club het paspoort van Carrasco had ingehouden. Een sanctie omdat hij bij een incident op training de neus van een ploegmaat had gebroken. Als schadevergoeding zou Carrasco nadien 175.000 euro gestort hebben op de rekening van het slachtoffer.