Ploeggenoot komt terug op beruchte kopstoot Zidane: “Hebben elkaar twee jaar doodgezwegen” MDRW

11 april 2020

17u37

Bron: Radio Montecarlo 0 Buitenlands voetbal De spijkerharde kopstoot van Zinédine Zidane. Een iconisch moment uit de finale van het WK 2006 dat op het netvlies van elke voetballiefhebber gebrand staat. De verloren finale zorgde bovendien voor onenigheid in het Franse kamp. “Ik liep naar de douches en rookte er in tien minuten 250 sigaretten”, blikt verdediger Willy Sagnol terug.

Ruim dertien jaar geleden stonden Italië en Frankrijk tegenover elkaar in de finale van het WK in Duitsland. Een penalty van Zidane en een buffelstoot van Materazzi zorgden voor een 1-1-tussenstand na negentig minuten voetballen. Beide ploegen maakten zich op voor verlengingen en daarin waren het uitgerekend de twee doelpuntenmakers die een hoofdrol opeisten.

In minuut 110 ontspoorde de wedstrijd volledig. Na wat geduw en getrek schold Materazzi de Franse middenvelder de huid vol. “Ik heb iets gezegd over zijn zus", bekende hij later. Het potje kookte over bij Zidane, waarna hij de verdediger met een bikkelharde kopstoot tegen de grond werkte. De huidige coach van Real Madrid kreeg een rood karton en Les Bleus moesten met tien man verder. Italië trok uiteindelijk aan het langste eind na strafschoppen. Het was voor Zidane meteen zijn allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau. Een afscheid in mineur.

Het mislopen van die wereldtitel kwam keihard aan bij diens collega Willy Sagnol. In de kleedkamers verontschuldigde Zidane zich. Maar de Bayern München-verdediger lustte de excuses van zijn ploegmaat niet. “Ik heb toen geen woord tegen hem gezegd”, vertelt de Fransman aan Radio Montecarlo. “Dat was ook niet het goede moment, ik was te teleurgesteld. Ik liep naar de douches en rookte er in tien minuten 250 sigaretten. We hebben elkaar na die finale twee jaar lang doodgezwegen.”

Twee jaar na datum rookten de twee alsnog de vredespijp. “Toen ik ging trouwen, zei mijn vrouw dat ik hem moest uitnodigen. Ik belde hem op en we aten de volgende ochtend samen wat. Het was een goed gesprek.” Sindsdien is alles weer koek en ei tussen de twee haantjes. De gewonnen WK-finale smaakt trouwens nog steeds zoet voor Materazzi. Zo liet hij de controversiële kopstoot vereeuwigen op de gevel van zijn huis.