Piqué steekt nog maar eens de draak met Spaanse ploegmakkers van Real Madrid met opvallend initiatief Mike De Beck

22 maart 2018

12u22

Bron: The Players' Tribune 0 Buitenlands Voetbal Gerard Piqué steekt maar al te graag de draak met spelers van Real Madrid. Dat leerde het verleden ons al, maar de verdediger van Barcelona kwam dit seizoen op de proppen met een nieuw initiatief. De Spanjaard maakte een WhatsApp-groep aan voor de Spaanse spelers van Real Madrid en Barcelona om de rivalen van de 'Koninklijke' een speelse veeg uit de pan te geven.

"Iedereen weet dat voetballers tekstgroepen hebben op WhatsApp", vertelde Piqué aan The Players' Tribune. "Ik heb er een voor mijn vrienden thuis en ook een voor mijn ploegmakkers bij Barcelona. Maar mijn favoriete groep zal je misschien verrassen. Eerder dit seizoen wanneer we al acht of negen punten voor stonden op Real Madrid in de competitie, startte ik een groep op voor de mannen van de Spaanse nationale ploeg die voor Real Madrid en Barcelona spelen."

De ploegmakker van Thomas Vermaelen lijkt zich wel te amuseren in die groep. "Al wat we doen is tegen elkaar zeveren over Barça en Real. Het is schitterend. We zijn net kleine kinderen. En de waarheid is, op dit moment is het voor mij hilarisch omdat we 15 punten voorsprong hebben op Real in de competitie. Dus ik begin erg creatief te worden met mijn antwoorden."

Het is een heel ander verhaal dan vorig seizoen, zegt Piqué. "Vorig seizoen, toen de spelers van Real bijna alles wonnen voelden ze zich goed. Tijdens de bijeenkomsten met de nationale ploeg daagden ze me telkens uit. Elke keer dat ze een wedstrijd wonnen, plaatsten ze foto's van hen zonder shirt uit de kleedkamer. Dit seizoen is het een heel andere vibe. Al hun foto's op Instagram zijn sober. 'Drie punten vandaag, we moeten harder werken'."