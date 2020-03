Piloot van dodelijke vliegtuigcrash met voetballer Emiliano Sala had geen vergunning CPG

13 maart 2020

18u40

De piloot David Ibbotson die het neergestorte vliegtuig bestuurde met voetballer Emiliano Sala aan boord vloog te snel en had bovendien geen juiste vergunning om te mogen vliegen. Er is ook sprake van een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit een vrijgegeven rapport van het Britse onderzoeksbureau naar vliegtuigongelukken (AAIB).

Ruim een jaar geleden, op 21 januari 2019, waren Emiliano Sala en piloot David Ibbotson met het vliegtuig van Frankrijk op weg naar Wales. De Argentijnse voetballer - die toen uitkwam voor het Franse FC Nantes - had enkele dagen eerder een contract getekend bij het Welshe Cardiff City dat uitkwam in de Engelse Premier League.

Boven het Engelse kanaal liep het mis. Het eenmotorige Piper Malibu N264DB-vliegtuig waarin de twee zaten verloor rond 21.15u Belgische tijd het contact met de luchtverkeersleiding. Een vliegtuigcrash met een gekende dodelijk afloop was het jammerlijk eindresultaat.

Vliegvergunning

Uit het rapport van AAIB blijkt nu dat piloot Ibbotson door het slechte weer aan hoge snelheid een aantal manoeuvres moest uitvoeren om wolkenvelden te vermijden en daarbij de controle over het vliegtuig verloor.

Zijn pogingen om het toestel - dat inmiddels een duikbeweging had ingezet - terug op koers te krijgen, zorgden ervoor dat de staartvin van het motortuig brak en de buitenranden van beide vleugels scheurden. Nadien stortte het vliegtuig aan een waanzinnige snelheid van 434 km/u neer in het zeegebied nabij de eilandengroep Guernsey.

Het AAIB-rapport meldt dat de 59-jarige piloot niet gekwalificeerd was om ‘s nachts te vliegen en dat hij geen ervaring had om een toestel tijdens slechte weersomstandigheden te besturen.

Bovendien was zijn beoordeling om met zo’n type vliegtuig te mogen vliegen in november 2018 verlopen. Zijn vliegvergunning voor dat toestel was met andere woorden niet meer geldig. Ibbotson vervoerde Sala eveneens in de veronderstelling ervoor betaald te zullen worden, terwijl hij geen vergunning had om passagiers te mogen vervoeren.

Het onderzoek kwam dan ook tot de conclusie dat “noch het vliegtuig, noch de piloot de vereiste vergunningen of machtigingen had om commercieel te opereren”.

Daarnaast was de automatische piloot van het vliegtuig tijdens de vlucht gestoord, waardoor die op ‘inactief’ had moeten staan. Dat was niet het geval.

CO-vergiftiging

Sala’s lichaam werd begin februari 2019 gevonden in het vliegtuigwrak op de zeebodem. Uit een onderzoek dat werd opgestart na de crash, bleek dat hij stierf aan een hoofd- en rompletsel. Het lichaam van piloot Ibbotson is nooit teruggevonden.

De onderzoekers gaan ervan uit dat er koolstofmonoxide (CO) - die aanwezig was in de uitlaat van het vliegtuig - via de verwarming in de cabine terecht is gekomen. Toxicologische tests op het bloed van Sala wezen namelijk uit dat er een voldoende hoge hoeveelheid koolstofmonoxide aanwezig was om een ​beroerte, hartaanval of bewustzijnsverlies te veroorzaken. “De patholoog was van mening dat Sala bij de impact vrijwel zeker bewusteloos was”, stelt het rapport.

Piloot Ibbotson daarentegen zou volgens de onderzoekers wel nog bij bewustzijn zijn geweest vooraleer het toestel neerstortte. In het rapport van de AAIB staan een aantal aanbevelingen voor regelgevende instanties in de luchtvaart, waaronder een oproep tot het plaatsen van hoorbare CO-detectoren in alle vliegtuigen. Die detectoren waren niet aanwezig in het vliegtuig.