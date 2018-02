Pijnlijker dan dit wordt het niet: speler zet zijn noppen vol in de kroonjuwelen van tegenstander Mike De Beck

09 februari 2018

11u42 2

Gevoelige zielen kunnen onderstaande beelden misschien beter niet bekijken. In de Copa Libertadores beging Ronald de la Fuente namelijk een bijzonder vreselijke fout. De speler van het Chileense Universidad de Concepcion gaf een lel aan de bal, maar bij het uitzwaaien van zijn been belandde zijn voet prompt in de kroonjuwelen van Wágner ferreira dos Santos. Met de noppen vooruit. De Braziliaanse voetballer van Vasco da Gama kermde het dan ook uit van de pijn. Hij werd uiteindelijk naar de kant gehaald in een partij die gewonnen werd door Vasco da Gama. De scheidsrechter van dienst twijfelde trouwns niet en trok meteen de rode kaart voor De la Fuente.

