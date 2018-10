Phillip Cocu slachtoffer van pestgedrag door assistenten bij Fenerbahçe: "Ze gingen hem bij verlies in een tapijt rollen" LPB

11 oktober 2018

07u08

Bron: anp 0 Buitenlands Voetbal Phillip Cocu, coach van Fenerbahçe, is het slachtoffer geweest van pestgedrag door zijn assistenten. Dat beweert voorzitter Ali Koç.

In een lange verklaring op het tv-kanaal van Fenerbahçe gaf Koç tekst en uitleg over de gang van zaken de afgelopen maanden binnen de technische staf van de Turkse topclub. De voorzitter maakte duidelijk dat hoofdtrainer Phillip Cocu binnen zijn staf nogal wat tegenwerking van zijn Turkse assistenten heeft gekregen. Ook de komst van Erwin Koeman als naaste assistent leidde tot de nodige oppositie.

De Nederlandse trainers werden volgens Koç zelfs min of meer gepest. Zo lag er eens voor het begin van een wedstrijd een rol tapijt in de kleedkamer van Fenerbahçe. Bij verlies zou Cocu in het tapijt worden gerold en worden teruggestuurd naar Nederland, aldus één van de Turkse assistent-trainers.

Volgens de openhartige voorzitter zouden ook nog gevoelige informatie, statistieken en videobeelden over de spelers, de trainingen en de wedstrijden van Fenerbahçe zijn gelekt. Andere computerbestanden over vorig seizoen waren onvindbaar gemaakt. Na al die schokkende berichten besloot Koç de drie betrokken assistent-coaches weg te sturen.