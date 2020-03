Pescara wil met mondmaskers spelen wegens het coronavirus, maar scheidsrechter verbiedt het Minne Groenstege/AV

09 maart 2020

10u45

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Apart initiatief in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse. De spelers Pescara Calcio wilden gisterenavond hun uitwedstrijd bij koploper Benevento met mondmaskers spelen, maar de scheidsrechter verbood hen dat.

Gisterenavond moest Pescara Calcio, de veertiende in de Serie B, op bezoek bij de leider, Benevento. Door de uitdijende coronacrisis in de laars werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld, maar dat bleek nog niet te volstaan voor de bezoekers. De spelers van Pescara wilden de match spelen met mondmaskers op. Maar dat was buiten de scheidsrechter, Antonio Rapuano, gerekend. Hij verbood Pascara om met de maskers te spelen, daar gaven de spelers ook gehoor aan.

“Omdat we ons zorgen maakten om de gezondheid van onze spelers en die van de tegenstander, kwamen we met mondkapjes het veld op”, verklaart Pescara op Twitter. “Die hebben echter in de kleedkamer gelaten op verzoek van de scheidsrechter.” Pescara verloor uiteindelijk kansloos met 4-0.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c Pescara Calcio(@ PescaraCalcio) link

Vorige week werd al besloten dat er in Italië tot 3 april gespeeld zal worden zonder publiek. Dinsdag vindt er overleg plaats tussen de voetbalbond en de twintig Serie A-clubs. De Italiaanse spelersvakbond riep eerder al op de competitie te staken en er bestaat nu een kans dat de competitie alsnog zal worden opgeschort.