Peruaanse actrice belooft maker van winning goal in Copa America-clash tegen Chili speciale attentie LPB

03 juli 2019

Paolo Guerrero weet wat hem met Peru te doen staat. Stephanie Cayo, een Peruaanse actrice/zangeres/model, heeft een speciale attentie in huis voor de maker van de winning goal in de halve finale van de Copa America tegen Chili, vannacht om 2u30 Belgische tijd. “Ik overweeg sterk om de speler te zoenen die ons straks tegen Chili doet winnen, met zijn toestemming uiteraard”, stuurde Cayo via sociale media de wereld in. “Zo wil ik mijn steentje bijdragen tot een zege van Peru.”

Estoy pensando seriamente en regalarle un beso ( con permiso respectivo) al responsable de ganarle a Chile este Miércoles. 🥰🤪#CopaAmerica2019 Stephanie Cayo(@ Stephanie_Cayo) link

De boodschap van de 31-jarige blondine viel niet in dovemansoren. In een mum van tijd verzamelde Cayo 8.000 likes. “Waarom ben ik geen voetballer geworden?”, vroeg één van haar 800.000 volgers zich vertwijfeld af.

Cayo is vooral bekend van de Netflix-serie ‘Club de Cuervos’, waarin een broer en een zus de strijd met elkaar aangaan nadat ze een voetbalteam hebben geërfd.

De ‘Clasico del Pacifico’ tussen Peru en Chili vormt één van de grootste rivaliteiten in het Zuid-Amerikaanse voetbal. De spanningen gaan terug tot de 19de eeuw toen beide landen elkaar in een oorlog bekampten. “Chili is onze historische rivaal”, zegt Paolo Guerrero (35), ouderdomsdeken bij Peru. ‘Los Incas’ wonnen de Copa America twee keer, in 1939 en 1975. Het is de derde keer in de laatste vier edities dat Peru de halve finale bereikt.