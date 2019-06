Peru profiteert van gemiste penalty antiheld Suarez en gaat naar halve finales Copa América Redactie

29 juni 2019

23u44

Bron: AP, Belga 0 Copa América Peru heeft zich als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van de Copa América. Peru haalde het in het Braziliaanse Salvador na strafschoppen met 5-4 van Uruguay. De enige misser kwam van de voet van Luis Suarez. In de reguliere speeltijd werd niet gescoord.

Uruguay zag tijdens de wedstrijd liefst drie doelpunten afgekeurd worden vanwege buitenspel. Peru profiteerde in de strafschoppenreeks en plaatste zich - net als in 2011 en 2015 - voor de laatste vier. Peru speelt woensdag in Porto Alegre een altijd beladen derby tegen titelverdediger Chili in de halve finales. Ook woensdag wordt in Belo Horizonte in de andere halve eindstrijd de klassieker tussen gastland Brazilië en Argentinië gespeeld.