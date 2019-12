Persoonlijk drama voor Nicolae Stanciu: ex-Anderlecht-middenvelder verliest ongeboren kindje LPB

Nicolae Stanciu is getroffen door een persoonlijk drama. De ex-middenvelder van Anderlecht en zijn echtgenote hebben hun ongeboren kindje verloren. Dat melden Roemeense media. Stanciu werd in de zomer van 2016 door Anderlecht voor tien miljoen euro weggekocht bij Steaua Boekarest. De Roemeen kon zijn hoge transferprijs nooit waarmaken in het Astridpark. Begin 2018 verhuisde Stanciu naar het Tsjechische Sparta Praag. Een jaar later koos hij voor een avontuur bij het Saoedische Al-Ahli, maar in de zomer van dit jaar keerde hij terug naar Europa. Tsjechië werd opnieuw de bestemming: Stanciu is momenteel aan de slag bij Slavia Praag.