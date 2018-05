Pep Guardiola mag 24ste prijs in zijn trofeeënkast zetten. Straf, maar toch deden deze trainers beter Axel Brisart

06 mei 2018

17u33 0 Buitenlands Voetbal Tien jaar, zolang is Pep Guardiola al trainer. Hoeveel trofeeën hij in dat decennium won? 24. ' El Filósofo' is goed op weg om zich in het rijtje van de allerbeste trainers ooit te plaatsen, maar zover is het nog niet.

Nóg een trofee erbij. De 47-jarige Pep Guardiola is er alweer in geslaagd zijn trainerscarrière nog meer glans te geven, een carrière die amper tien jaar geleden startte bij Barcelona B. In zijn eerste jaar won hij de vierde klasse met het tweede team van Barça, een prestatie die hem meteen promotie opleverde. In het seizoen 2008-2009 stond hij voor het eerst aan het roer van het grote Barcelona, waar hij zelf meer dan 250 matchen voor speelde. Het zou een succesverhaal worden. Guardiola won alles wat er maar te winnen viel en na vier jaar trok hij de Barça-deur achter zich dicht, klaar voor een nieuwe uitdaging in Duitsland.

Ook bij Bayern München stapelde hij de successen op met onder andere winst in de Bundesliga en het WK voor clubs. Guardiola mag nu ook - in zijn tweede seizoen als manager van Manchester City - de Premier League op zijn palmares schrijven. Of hij op dit moment de beste trainer ter wereld is? Misschien wel. Of hij de beste ooit is? Daarvoor moet hij zijn trofeeënkast nog aandikken. De onderstaande zes coaches wonnen tot dusver meer prijzen dan Guardiola.

(Lees verder onder de foto en het lijstje)

Sir Alex Ferguson ( trainer van 1974 tot 2013) - 49 prijzen

Sir Alex Ferguson blaast iedereen weg met een verbluffend totaal van 49 trofeeën en is daarmee de meest succesvolle coach ooit. In 1978 trok Ferguson naar zijn eerste 'grote' club, het Schotse Aberdeen, waar hij meerdere successen boekte: drie landstitels, vier Schotse Bekers, één Schotse Supercup, Europacup 1 én de Europese Supercup.

Na een tussenstop bij de nationale ploeg van Schotland begon hét Ferguson-tijdperk bij Manchester United. Van 1986 tot 2013 stond Ferguson aan het roer in Old Trafford. Zijn palmares bij 'The Red Devils' is ronduit indrukwekkend: 13 Premier Leagues, 5 FA Cups, 4 League Cups, 2 keer de Champions League en ga zo maar door. Ferguson nam vijf jaar geleden afscheid van Manchester United. Zijn trainerscarrière duurde 39 jaar, in totaal won hij 49 trofeeën.

Net dit weekend kwam er minder goed nieuws over zijn persoon. Ferguson werd gisteren in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij met spoed geopereerd nadat hij een hersenbloeding had gekregen. Die ingreep verliep succesvol.

Mircea Lucescu (trainer van 1979 tot heden) - 34 prijzen

Mircea Lucescu is de huidige trainer van de Turkse nationale ploeg. Hij won in zijn trainerscarrière al 34 trofeeën. De Roemeen is vooral bekend van zijn periode bij Shakhtar Donetsk, waar hij twaalf jaar trainer was, acht keer landskampioen werd, zeven Oekraïense Bekers én de UEFA Cup op zijn naam schreef. Ook in Turkije was hij al succesvol, zo won hij landstitels met Galatasaray en Beşiktaş.

Valeriy Lobanovskyi ( trainer van 1969 tot 2001) - 28 prijzen

Lobanovskyi is misschien niet meteen de bekendste naam uit het voetbal, maar hij was - vooral met Dynamo Kiev - een absolute veelwinnaar. Hij won met Kiev onder meer twaalf titels, negen Oekraïense Bekers én twee keer de Europacup 2. Om zijn succes en populariteit te illustreren: het stadion van Dynamo Kiev is naar deze trainer genoemd.

John 'Jock' Stein (trainer van 1960 tot 1985) - 27 prijzen

Alex Ferguson is niet de enige Schot in het rijtje van meest succesvolle trainers. John 'Jock' Stein was de coach van de eerste Britse club die Europacup 1 kon winnen, het Schotse Celtic. Stein, ook wel 'The Big Man' genoemd, trainde de ploeg uit Glasgow dertien jaar lang (1965-1978) en werd tien keer Schots landskampioen. Daarnaast won hij onder meer de Schotse beker acht keer. Stein was ook lange tijd bondscoach van Schotland. In 1985 stierf hij op 62-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Schotland en Wales.

Ottmar Hitzfeld (trainer van 1983 tot 2014) - 25 prijzen

Ottmar Hitzfeld haalde 25 prijzen binnen. De Duitse trainer boekte successen met Zwitserse en Duitse clubs. Zo werd hij met Grasshopper twee keer Zwitsers kampioen. Hij schreef ook de Bundesliga zeven keer op zijn naam: twee titels met Borussia Dortmund en vijf met Bayern München. Met die twee clubs won hij ook de Champions League in respectievelijk 1997 en 2001.

José Mourinho ( trainer van 2000 tot heden) - 25 prijzen

José Mourinho, de huidige trainer van Manchester United, heeft voorlopig één prijs meer gewonnen dan Pep Guardiola. Wat het meest opvallende is aan Mourinho's palmares? De Portugees werd kampioen in vier verschillende competities. In eigen land won zijn eerste landstitel met Porto. Hij werd ook kampioen met Chelsea (3), Inter (2) en Real Madrid. Daarbovenop schreef hij ook de Champions League twee keer op zijn naam, met Porto en Inter.