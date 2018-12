Pelé windt er geen doekjes om: “Vergelijk me niet met Messi, hij heeft slechts één truc. Ook Maradona was veel beter dan hem” XC

06 december 2018

12u08

06 december 2018

Bron: Folha de São Paulo Buitenlands Voetbal Een vraag die geregeld terugkomt: wie is de beste voetballer aller tijden? Lionel Messi? Volgens Pelé niet. De 78-jarige Braziliaan vindt dat de Argentijn niet met hem vergeleken mag worden. Ook niet met Diego Maradona.

“Hoe kan je iemand die goed kan koppen en tweebenig is vergelijken met iemand die alleen maar met links schiet, één truc heeft en niet goed kan koppen?”, vertelt Pelé in een gesprek met Folha de São Paulo. “Om iemand met Pelé te vergelijken, moet hij tweevoetig zijn én geregeld scoren met het hoofd.” Stevige taal van de voetballegende, die in zijn carrière meer dan duizend goals maakte.

“Diego Maradona was een van de beste spelers uit de geschiedenis. Beter dan Messi? Veel beter”, windt Pelé er geen doekjes om. “Ook Johan Cruijff en Franz Beckenbauer waren fantastische spelers. Dat is Neymar op dit moment ook, maar hij haalt te veel streken uit. Het is moeilijk om hem te verdedigen, al vind ik hem wel completer dan Messi.”

Pelé wordt aanzien als één van de grootste voetballers aller tijden. Hij won driemaal het WK (1958, 1962 en 1970). De Braziliaan speelde daarnaast het grootste deel van zijn carrière voor Santos FC, waar hij tussen 1956 en 1974 actief was. Later beëindigde hij z’n loopbaan bij New York Cosmos.