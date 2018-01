Pelé valt flauw door oververmoeidheid: "Hij ligt momenteel aan infuus" XC

19 januari 2018

14u16

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Braziliaanse voetballegende Pelé is gisteren flauwgevallen, zo meldt de Football Writers Association (FWA). Pelé zou aanwezig zijn bij een etentje in Londen, georganiseerd door de FWA, maar was door zijn slechte gezondheid genoodzaakt de trip af te zeggen.

De 77-jarige Pelé kampt met oververmoeidheid. "In de vroege donderdagochtend zakte Pelé in elkaar en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Na een reeks onderzoeken bleek dat hij lijdt aan ernstige vermoeidheid", aldus de FWA in een verklaring. "Hij ligt momenteel aan een infuus en wordt goed in de gaten gehouden. Gelukkig wijst niets erop dat er iets ernstigers met Pelé aan de hand is dan oververmoeidheid."

De Braziliaan wordt gezien als één van de grootste voetballers aller tijden. Hij won driemaal de wereldtitel (1958, 1962 en 1970). Pelé kampt al lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij is behandeld aan zijn nieren en prostaat en is ook geopereerd aan zijn heup. Door die heupproblemen was Pelé eerder niet in staat om de olympische vlam voor Rio 2016 te ontsteken.

In december was hij wel nog in Moskou te gast voor de loting voor het WK van komende zomer in Rusland. Hij zat toen in een rolstoel. Enkele dagen geleden verscheen hij in Rio de Janeiro, met een looprek, op de voorstelling van het plaatselijke voetbalkampioenschap, waarvan Pelé ambassadeur is.

