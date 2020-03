Pelé laat nog eens van zich horen: “Cristiano Ronaldo is op dit moment de beste speler ter wereld” XC

26 maart 2020

08u14

Bron: Pilhado 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft nog eens van zich laten horen. Op het Youtube-kanaal Pilhado vertelde hij dat Cristiano Ronaldo op dit moment de beste speler ter wereld is. “Maar er is maar één Pelé, daar zal nooit een tweede van verschijnen.”

“Ik vind Cristiano Ronaldo op dit moment de beste speler ter wereld”, verklaarde Pelé, die in oktober 80 jaar hoopt te worden. “Waarom? Omdat hij heel constant is in zijn prestaties. Maar je mag uiteraard ook Lionel Messi niet vergeten. Al is hij geen echte spits.”

“En wie de beste voetballer aller tijden is? Dat vind ik lastig. Ik krijg die vraag heel vaak voor de voeten geworpen. Ik denk aan Zico, Ronaldinho, de Braziliaanse Ronaldo, Franz Beckenbauer en Johan Cruijff. Maar, ik kan er niks aan doen, ik denk toch dat ik de beste van iedereen was. Er is maar één Pelé, daar zal nooit een tweede van verschijnen.” Leuk detail: de naam van Diego Maradona werd niet genoemd.

De inmiddels 79-jarige Pelé werd een kleine maand geleden (andermaal) opgenomen in het ziekenhuis. Een routineonderzoek, klonk het. Maar de gezondheidstoestand van de drievoudige wereldkampioen is al geruime tijd fragiel. Zo onderging de Braziliaan diverse operaties aan zijn heup. Ook heeft Pelé last van zijn knieën en rug. Door al die fysieke mankementen kan hij niet meer zonder hulpmiddelen lopen en verschijnt hij doorgaans in een rolstoel bij spaarzame publieke optredens.

Zijn zoon Edinho liet begin dit jaar weten dat zijn vader door alle lichamelijke klachten depressief is geworden. “Voor de wereld is hij altijd een soort van koning geweest en nu kan hij nauwelijks nog lopen. Dat is moeilijk te verwerken. Hij wil eigenlijk het huis niet meer uit. Waarschijnlijk leidt hij voor de rest van zijn leven een teruggetrokken bestaan.” Daarom: als Pelé (een keer) spreekt, wordt er geluisterd.