Pelé aan de beterhand na ziekenhuisopname in Parijs XC

04 april 2019

22u06

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse voetballegende Pelé is aan de beterhand, maar het is nog niet beslist wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten, zo viel vandaag te horen in zijn entourage.

De 78-jarige Pelé werd gisteren uit voorzorg opgenomen in een ziekenhuis in een van de buitenwijken van de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel, nadat een infectie voor een lichte koorts gezorgd had. "Alles is onder controle, het gaat steeds beter met hem", klonk het vandaag.

Pelé was naar Parijs afgereisd om er Kylian Mbappé te ontmoeten in het kader van de opstart van enkele maatschappelijke projecten. De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) kampt al langer met gezondheidsproblemen.

