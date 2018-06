Peetvader van Kroatisch voetbal vliegt achter de tralies TLB

06 juni 2018

Buitenlands Voetbal De machtigste man in het Kroatische voetbal, Zdravko Mamic, is door een rechter in Osijek veroordeeld tot 6,5 jaar cel. Bij gesjoemel met transfers, onder meer van Luka Modric, heeft hij voor bijna 20 miljoen dollar gefraudeerd.

De 58-jarige Mamic stond lang aan het roer bij Dinamo Zagreb en wordt beschouwd als de meest invloedrijke en machtige figuur in het Kroatisch voetbal. Volgens de onderzoekers stak hij in 2008 bij de transfer van Luka Modric naar Tottenham 7 van de 23 miljoen euro die de Spurs voor de middenvelder betaalden in eigen zak.

Modric werd als getuige tijdens het proces opgeroepen. Hij legde een verklaring af die Mamic ontlastte, maar liet die daarna wijzigen. De huidige draaischijf van Real Madrid riskeert nu een vervolging voor meineed. Daar staan straffen tot vijf jaar op.

Ook Zoran Mamic, broer van, werd door de rechter veroordeeld. Hij vliegt vier jaar en elf maanden achter de tralies. Voormalig Dinamo-bestuurder Damir Vrbanovic kreeg drie jaar, een belastinginspecteur vier jaar en twee maanden. Geen van de beklaagden was aanwezig bij de uitspraak.